Не получили вовремя зарплату и решили уволиться? Какие выплаты положены

К сожалению, порой случается, что наниматели не выплачивают заработную плату вовремя, в таком случае сотрудник вправе уволиться. Как не стать трудовым заложником и добиться причитающихся денег? Дмитрий Тарасов, адвокат:

Если наниматель нарушает сроки выплаты заработной платы, неважно какой трудовой договор заключён: срочный, бессрочный либо контракт – работник может расторгнуть данный договор без соблюдения сроков письменного уведомления об этом нанимателя.

Если между сторонами возникает спор о нарушении сроков выплаты зарплаты, у работника есть возможность обратиться в Департамент государственной инспекции по труду или суд для установления этого факта. Если информация подтвердится, то сотрудник получит не только кровно заработанные, но и обязательное выходное пособие. Дмитрий Тарасов:

Если расторгается срочный трудовой договор либо контракт, работнику выплачивается выходное пособие в размере трёх среднемесячных заработных плат. Если расторгается бессрочный трудовой договор, тогда работнику выплачивается двухнедельная компенсация.

Но того, как суд вынесет решение, работник не вправе прекращать трудовую деятельность. В противном случае наниматель может уволить за прогул. Дмитрий Тарасов:

Важно помнить, что в последний день увольнения наниматель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчёт, в том числе и выплатить выходное пособие.