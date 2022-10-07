Не оставляйте много информации при оформлении скидочных карт. Как защитить свои персональные данные?

Звонки от незнакомцев, навязчивая реклама в интернете, спам-рассылки. Все это происходит из-за того, что кто-то получил доступ к нашим персональным данным. Всю личную информацию (номер телефона, паспорта, адрес проживания) нужно грамотно охранять. Чтобы не допустить попадания к мошенникам этих данных, следует знать пару правил. И первый «опасный» этап – скидочные карты.

﻿Ольга Шибко, заместитель начальника управления образовательных услуг и связей с общественностью Национального центра защиты персональных данных:

При получении в очередном магазине, салоне красоты скидочной карты (карты лояльности) очень важно обратить внимание на следующие вещи. Давая свое согласие на обработку персональных данных, заполняя анкету на получение карты лояльности, нужно обратить внимание на следующие вещи. В первую очередь на те персональные данные, которые вы сами предоставляете. Вполне разумно, когда вы предоставляете фамилию, имя, но если вы не хотите получать рассылку на личный номер телефона об акционных предложениях, то вы вправе не указывать свой номер. В Национальном центре защиты персональных данных напоминают, что для скидочной карты оставлять паспортные данные не нужно. Бывают случаи, когда эта информация попадает в руки к злоумышленникам. Следующий важный этап защиты данных – это учреждения здравоохранения. Здесь есть свои правила.

Дмитрий Шевчук, начальник отдела по работе с обращениями Национального центра защиты персональных данных:

Если мы говорим про учреждения здравоохранения, туда человек приходит в первую очередь как пациент. В связи с этим мы понимаем, что он обращается за медицинской услугой, согласия никакого на обработку персональных данных не требуется. Есть одно маленькое исключение – это ситуация обработки данных в электронном виде, так называемая карта в электронном виде. Для ее ведения нужно согласие гражданина. Он же также может отказаться от ведения данного документа.

Электронную карту можно и не заводить, однако бояться утечки данных из учреждений здравоохранения не стоит. Во-первых, эта информация особо охраняемая, специалисты стабильно проходят курсы, чтобы грамотно защищать эти данные. Во-вторых, посторонние лица также не имеют доступа к электронным картам пациентов.

Дмитрий Шевчук:

У нас в законодательстве есть только одно основание на распространение персональных данных – это случаи производственного травматизма, расследование персонального заболевания. И тогда закон предусматривает возможный запрос таких данных. Но не более того.