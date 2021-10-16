«Не обижают?» Каково девушке учиться на военном факультете БГУИР? Рассказала белоруска

Стюша Тайм, блогер:

Мы продолжаем рассказывать о жизни военного факультета БГУИР. К нам уже подходят ребята – курсанты Паша и Никита. Я вижу, вы сегодня не в военной форме. Привет. Что у вас за мероприятие?

Павел Гец, курсант военного факультета БГУИР:

Сегодня у нас проходит субботник. Сегодня наши ребята убирают сквер. Субботники у нас проходят два раза в месяц. Недавно были на стажировке в Печах, в августе. Тоже участвовали в акции «Чистый берег». Убирали берег, наводили порядок, и люди нам даже сказали спасибо.

Стюша Тайм:

Значит, сегодня будем все вместе убирать территорию, я правильно понимаю? Павел Гец:

Да, именно так. Стюша Тайм:

Здорово, пойдем за инструментами. Павел Гец:

Пойдемте.

Стюша Тайм:

Антон, а почему именно эту территорию убираете?

Антон Сурма, курсант военного факультета БГУИР:

Так как эта территория закреплена за военным факультетом. Курсанты 3-го, 4-го курса спокойно могут здесь, в чистом парке, погулять со своими девушками. К 1-му, 2-му курсу могут приехать родители, вместе отдохнуть. Стюша Тайм:

Ясно, молодцы, ребята.

Стюша Тайм:

Ребята, вы только на улице территорию убираете?

Никита Кухта, курсант военного факультета БГУИР:

Нет, по субботам у нас проводится парко-хозяйственный день, в который мы убираем наши блоки и закрепленную территорию на этаже, это крылья, центральный проход, комната подготовки наряда, комната бытового обслуживания. Это же все-таки наш этаж, мы на нем живем.

Стюша Тайм:

Вижу у тебя физкультминутка, привет.

Михаил Копыл, курсант военного факультета БГУИР:

Привет, мы каждый день занимаемся здесь на зарядке. Также у нас здесь спортивно-массовые работы происходят в воскресенье. Ну и в увольнении, когда делать нечего, можно сюда прийти позаниматься. Стюша Тайм:

Мне сейчас тоже делать нечего. Можно мне пару упражнений каких-нибудь показать?

Михаил Копыл:

Конечно. Давай что попроще. Руки до прямого угла.

Стюша Тайм:

Нормально, для первого раза подойдет. Спасибо тебе большое.

Стюша Тайм:

Даша, расскажи, как ты решила поступить на военный факультет.

Дарья Горбачева, курсант военного факультета БГУИР:

У меня брат – военный. Мне понравилось то, что он служит. Он отзывался положительно об этой сфере деятельности. И я решила тоже быть военной. Стюша Тайм:

Ты не жалеешь? Дарья Горбачева:

Нет, мне очень нравится здесь, интересно и необычно. Стюша Тайм:

А парни не обижают? Столько парней, так мало девушек.

Дарья Горбачева:

Нет, все хорошо, очень хорошо к нам относятся. Все равны у нас, так сказать, в армии.

Стюша Тайм:

Ребята, я счастлива, что сегодня провела с вами время с пользой. Мы убрали территорию, подружились еще больше. Пару слов нашим телезрителям.

Игорь Новицкий, курсант военного факультета БГУИР:

Всем нам нравится жить в красивом, ухоженном городе. А его чистота и порядок, как и красота, зависят только от нас. Поэтому я призываю вас, так же, как и мы, выходить на свои улицы, облагораживать их, и так нам всем станет жить намного приятнее.