«Не обижают?» Каково девушке учиться на военном факультете БГУИР? Рассказала белоруска

Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем рассказывать о жизни военного факультета БГУИР. К нам уже подходят ребята – курсанты Паша и Никита. Я вижу, вы сегодня не в военной форме. Привет. Что у вас за мероприятие?
Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем рассказывать о жизни военного факультета БГУИР. К нам уже подходят ребята – курсанты Паша и Никита. Я вижу, вы сегодня не в военной форме. Привет. Что у вас за мероприятие?
Павел Гец, курсант военного факультета БГУИР:
Сегодня у нас проходит субботник. Сегодня наши ребята убирают сквер. Субботники у нас проходят два раза в месяц. Недавно были на стажировке в Печах, в августе. Тоже участвовали в акции «Чистый берег». Убирали берег, наводили порядок, и люди нам даже сказали спасибо.
Стюша Тайм:
Значит, сегодня будем все вместе убирать территорию, я правильно понимаю?
Павел Гец:
Да, именно так.
Стюша Тайм:
Здорово, пойдем за инструментами.
Павел Гец:
Пойдемте.
Стюша Тайм:
Антон, а почему именно эту территорию убираете?
Антон Сурма, курсант военного факультета БГУИР:
Так как эта территория закреплена за военным факультетом. Курсанты 3-го, 4-го курса спокойно могут здесь, в чистом парке, погулять со своими девушками. К 1-му, 2-му курсу могут приехать родители, вместе отдохнуть.
Стюша Тайм:
Ясно, молодцы, ребята.
Стюша Тайм:
Ребята, вы только на улице территорию убираете?
Никита Кухта, курсант военного факультета БГУИР:
Нет, по субботам у нас проводится парко-хозяйственный день, в который мы убираем наши блоки и закрепленную территорию на этаже, это крылья, центральный проход, комната подготовки наряда, комната бытового обслуживания. Это же все-таки наш этаж, мы на нем живем.
Стюша Тайм:
Вижу у тебя физкультминутка, привет.
Михаил Копыл, курсант военного факультета БГУИР:
Привет, мы каждый день занимаемся здесь на зарядке. Также у нас здесь спортивно-массовые работы происходят в воскресенье. Ну и в увольнении, когда делать нечего, можно сюда прийти позаниматься.
Стюша Тайм:
Мне сейчас тоже делать нечего. Можно мне пару упражнений каких-нибудь показать?
Михаил Копыл:
Конечно. Давай что попроще. Руки до прямого угла.
Стюша Тайм:
Нормально, для первого раза подойдет. Спасибо тебе большое.
Стюша Тайм:
Даша, расскажи, как ты решила поступить на военный факультет.
Дарья Горбачева, курсант военного факультета БГУИР:
У меня брат – военный. Мне понравилось то, что он служит. Он отзывался положительно об этой сфере деятельности. И я решила тоже быть военной.
Стюша Тайм:
Ты не жалеешь?
Дарья Горбачева:
Нет, мне очень нравится здесь, интересно и необычно.
Стюша Тайм:
А парни не обижают? Столько парней, так мало девушек.
Дарья Горбачева:
Нет, все хорошо, очень хорошо к нам относятся. Все равны у нас, так сказать, в армии.
Стюша Тайм:
Ребята, я счастлива, что сегодня провела с вами время с пользой. Мы убрали территорию, подружились еще больше. Пару слов нашим телезрителям.
Игорь Новицкий, курсант военного факультета БГУИР:
Всем нам нравится жить в красивом, ухоженном городе. А его чистота и порядок, как и красота, зависят только от нас. Поэтому я призываю вас, так же, как и мы, выходить на свои улицы, облагораживать их, и так нам всем станет жить намного приятнее.
Павел Гец:
Желаем море позитива, незабываемых эмоций, а также хорошего настроения.
Стюша Тайм:
Всем хороших выходных. Пока-пока.