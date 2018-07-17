«Не давала себе слабинки ни в чём»: жительнице деревни Ислочь исполнилось 106 лет
Новости Беларуси. Минский регион в лидерах по количеству долгожителей. Вековой рубеж переступили более 50 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
106-й день рождения отметила одна из самых пожилых пенсионерок области. Елизавета Константиновна Тарайкович живет в деревне Ислочь Минского района. За праздничным столом – большая семья долгожительницы – дети, внуки и правнуки.
Леокадия Андрейчик, дочка:
Она все-таки от природы очень сильный человек. Очень крепкий, жесткий, настойчивый. У нее все качества, которые нужны, чтобы все было в кулаке. У нее это по сей день. Она сказала – и на этом свято. Не давала себе слабинки ни в чем. Ни себе, ни кому.
После смерти мужа она так больше замуж и не вышла. Говорит, надо было растить детей. Посвятила себя им и не жалеет. Сейчас своей главной заслугой считает то, что ее кровинушки выросли достойными людьми.
Елизавета Тарайкович, долгожительница:
Очень хорошие дети. Они за мной так присматривают, поэтому я дожила до этого. Они кормят, поят, я ничего уже не делаю. И целую зиму дочка забирает в Минск.
Многие из родных живут поблизости. А на праздники и семейные события и не счесть, сколько людей собирается в деревне Ислочь. Кстати, бабушка Лиза среди них не одна долгожительница: в роду многие перешли барьер в 90 лет. Тем не менее, тройная цифра в возрасте до сих пор кажется невероятной даже родным.