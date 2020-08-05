«Не чувствуешь полосу под собой». Белорусские военные лётчики отработали посадку штурмовиков и истребителей на трассу М1

Новости Беларуси. Белорусские военные летчики отработали посадку самолетов – штурмовиков и истребителей – на аэродромном участке трассы М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это требует особого пилотного мастерства и точности, ведь условия вовсе не схожи с аэродромными.

С 4 по 7 августа в Беларуси проходит первый этап оперативно-тактических учений с воздушно-военными силами и войсками противовоздушной обороны. Репортаж с земли о силе тех, кто в небе – Кристины Протосовицкой. По легенде, диверсионно-разведывательная группа противника проникает на закрытую территорию. Цель – сорвать посадку самолетов. Тогда в ответ вертолет Ми-24 наносит авиаудар, а из Ми-8 десантируется воздушно-поисковая штурмовая группа.

В ходе боя один военнослужащий ранен. На подмогу спешит вертолет Ми-8, оснащенный специальным медицинским модулем.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Авиация живет в воздухе. Чем больше авиация будет находиться в боевых действиях на земле, тем больше она будет подвержена тому, что по ней может быть нанесен удар противника, условного противника. Поэтому, выполняя задачи в воздухе, мы сохраняем авиацию. Этот эпизод выполнили хорошо. У нас были некоторые сомнения, потому что особенность этого участка дороги – справа и слева густой лес. Это оказывает очень существенное воздействие на аэродинамику самолета.

По сути, они идут на посадку в своего рода тоннель. Такой фрагмент трассы – потенциальный резерв и в нужный момент сможет выполнить роль оперативного аэродрома.

Под воздушным прикрытием истребителей Су-30 и поддержке с земли зенитно-ракетных комплексов на импровизированную полосу приземляются боевые самолеты Су-25, Як-130, Миг-29. Пилот за счет опыта, визуально – без специальных систем навигации – подбирает место для захода. Успех во многом определяет натренированность.

Владимир Карев, командир звена самолета Як-130:

После приземления не чувствуешь полосу под собой. Так как на аэродроме это плиты, естественно, как на поезде начинаешь скакать. Здесь ровненькая, хорошая дорога. Очень доволен. Стоит молодому пополнению тренироваться в этом направлении и работать. Первую посадку самолета на дорогу белорусские летчики провели 13 лет назад. С тех пор динамика подготовки экипажей штурмовой и истребительной авиации с каждым годом растет.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Учебно-тренировочный самолет Л-39. Впервые посадку на неподготовленный участок дороги совершает курсант 4 курса Военной академии Артем Черницкий.

Этот момент юный летчик – а ему всего 21 год – запомнит на всю жизнь. Он с детства грезил о небе. Правда, тогда управлять самолетом мог только компьютерной мышью. А сегодня первая награда – за выполненную задачу уже не на земле, а в воздухе.

Артем Черницкий, курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Когда ты садишь самолет на аэродром, то ты знаешь каждый кустик, каждый ориентир. Тебе помогают технические средства. Здесь этого всего нет – абсолютно незнакомая местность, кругом лес. Малейшее неосторожное движение может привести к непоправимым последствиям. Поэтому нужно быть максимально собранным, сконцентрированным. Каждое действие должно быть выверено, заранее продумано.