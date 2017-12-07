Мокрый снег и потепление ожидаются в Беларуси на выходных

Новости Беларуси. Накануне выходных в Беларуси ожидается потепление и мокрый снег.

По информации Белгидромета, 8 декабря в пятницу с юго-запада Европы придет теплая воздушная масса. Ночью на большей части Беларуси, а днем – по северо-западу ожидаются дождь и мокрый снег. Может быть гололед, на отдельных участках дороги гололедица. Ночью температура составит от -5 до +1°С, а днем повысится до 0.. +6°С.

В субботу 9 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Может быть слабый туман и гололед. Температура ночью составит от -3 до +2°С, днем – от -1 до +4°С.

В воскресенье 10 декабря на большей части Беларуси будет идти мокрый снег, а временами дождь. В некоторых районах ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега. Днем – порывистый ветер. Днем температура составит до +3..+5°С.