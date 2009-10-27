Назван лучший вампир

В преддверии Хэллоуина компания Pearl & Dean провела опрос с целью определить лучшего вампира в кино.

Как сообщает OpenSpace.ru, первое место занял самый модный вампир – Роберт Паттинсон.

23-летний Паттинсон стал звездой после того, как сыграл романтического кровопийцу Эдварда Каллена в фильме «Сумерки» по одноименному циклу романов Стефани Майер. За актера, который вернется к роли в трех сиквелах «Сумерек», проголосовало 38% из 3 тысяч участников опроса.

Паттинсон обошел даже главного вампира — Дракулу, хотя трансильванский граф занял в рейтинге сразу три места: 2, 5 и 10. В список также попали такие упыри, как Лестат (Том Круз), Селена (Кейт Бэкинсэйл) и Сантанико Пандемониум (Сальма Хайек).

«Люди любят, когда их пугают до безумия, особенно в это время года, — прокомментировала опрос топ-менеджер Pearl & Dean Кэтрин Джейкоб. — И то, что Эдварда Калена выбрали лучшим киновампиром, свидетельствует, что людям по-прежнему нравятся кровососы».

Лучшие вампиры:

1. Эдвард Каллен (Роберт Паттинсон, «Сумерки»);

2. Дракула (Кристофер Ли, фильмы Hammer Horror 50-70-х годов);

3. Блэйд (Уэсли Снайпс, «Блэйд»);

4. Лестат (Том Круз, «Интервью с вампиром»);

5. Дракула (Гари Олдман, «Дракула Брэма Стокера»);

6. Селена (Кейт Бекинсейл, «Другой мир»);

7. Дэвид (Кифер Сазерленд, «Пропащие ребята»);

8. Сантанико Пандемониум (Сальма Хайек, «От заката до рассвета»);

9. Граф Орлок (Макс Шрек, «Носферату»);

10. Дракула (Бела Лугоши, «Дракула»).