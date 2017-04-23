Научные эксперименты и урожай зелени на ледниках Южного полюса: белорусские полярники вернулись из антарктической экспедиции

Новости Беларуси. Десятки научных экспериментов в экстремальных условиях Южного полюса. Белорусские полярники вернулись из 9-й антарктической экспедиции. 23 апреля их встречали в Национальном аэропорту.

Путешествие на ледовый континент длилось 4 месяца. В этот раз в командировке находились 6 человек. Исследователи установили площадку для модулей белорусской полярной станции, а еще на холодной земле Антарктиды вырастили редиску и зелень. Это лишь некоторые результаты командировки на Южный полюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У горы Вечерней, где строится наша полярная станция, по минскому времени сейчас уже за полночь. Но на часах наших ученых сегодня белорусское время. Пять из шести исследователей сегодня вернулись из экспедиции, которая длилась четыре месяца. За это время они успели возвести платформу для модулей и впервые исследовали дно древнейших озер.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской экспедиции в Антарктиду:

Заложена основа второго объекта белорусской антарктической станции, работа проведена успешно. Стране нужны технологии. Прорывные технологии, экономически значимые. Это как раз то, чем мы не один десяток лет занимаемся.

В этот раз риск для жизни полярников был гораздо ниже. Вместо обычного погружения в аквалангах ученые использовали специальный прибор, который опускался на морское дно и собирал материал для исследования. Изменился и их быт: впервые на антарктической земле наши ученые собрали урожай редиски и зелени.

Юрий Гигиняк, биолог НАН Беларуси, член белорусской экспедиции в Антарктиду:

Одна из наших задач – это подсчитать биологические ресурсы в районе строительства нашей станции. Мы собрали около 300 образцов растений и животных, для того чтобы создать банк генотипирования.

Работали полярники по пяти программам. В задачах команды– исследования в области геофизики, микробиологии и даже озоновый слой . По грунту, который добывают на дне озер, биологи исследуют изменения в климате, по составу мхов и лишайников определяют, как же при минусовых температурах микроорганизмы могут сохранить жизнь.

Юрий Гигиняк:

Это кусочек окаменевшего дерева, которое когда-то росло в Антарктике.

Побережье Антарктики, кажется, покрыто вовсе не снегом. А в его глубине хранятся неограниченные залежи нефти и полезных ископаемых. Добывать их пока нельзя, но попробовать сосчитать пытается каждый ученый.

Юрий Гигиняк:

В отличие от наших белорусских озер, конечно, живности там очень мало в озерах, практически нет рыбы.

Анастасия Хоботова, СТВ:

Говорить о результатах экспедиции пока рано. Через месяц в Минск из Санкт-Петербурга прибудут контейнеры с материалом, который собрали белорусские ученые в Антарктиде.

Исследования продолжат уже в Беларуси. И о научных исследованиях ученых, наверняка, будут говорить не только в нашей стране, но и на мировой арене.