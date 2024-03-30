«НАТО – фашисты!» Когда гегемон допустил ошибку – специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Сербии

На этой неделе мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.

Смотрите 31 марта в 22:00 сразу после итоговой программы «Акценты» на РТР-Беларусь.

«НАТО – фашисты! НАТО – убийцы Югославии!» Именно такие лозунги звучат на митингах в центре Белграда.