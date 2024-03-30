«НАТО – фашисты!» Когда гегемон допустил ошибку – специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Сербии
На этой неделе мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.
Смотрите 31 марта в 22:00 сразу после итоговой программы «Акценты» на РТР-Беларусь.
«НАТО – фашисты! НАТО – убийцы Югославии!» Именно такие лозунги звучат на митингах в центре Белграда.
Драган Станоевич, председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры:
О каком мы вообще говорим праве, демократии, о каких международных правилах? Они не существуют. Они писаны только для них, они написаны так, как их устраивает.
Боян Билбия, редактор газеты «Политика»:
Я не знаю, что европейцы думают. Если здесь будет конфликт, то им мало покажется? Я думаю, что там будут серьезные последствия.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
А где гарантия, что не они завтра будут на месте Белграда, не на их столицу завтра будут падать бомбы? Конечно, это стало безусловным толчком для переосмысления своих отношений с Западом.
Ненад Попович, председатель Сербской народной партии, член правительственной коалиции:
В эти тяжелые дни, когда НАТО, практически вся Европа были против Сербии. С нами были Россия и Беларусь. И мы никогда не забудем прилет вашего Президента Лукашенко в Сербию. Косово – это действительно сердце Сербии. Без сердца жить невозможно.
Агрессия НАТО против Югославии – ошибка гегемона. Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» из Сербии.
Не пропустите – воскресенье, 31 марта, 22:00 на РТР-Беларусь.