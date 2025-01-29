Наталья Кочанова проводит в Минске личный приём граждан

Люди оказали нам доверие, и доверие это надо оправдывать. Это подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова проводит в Минске личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Темы затрагиваются самые различные. В числе озвученных – вопросы ремонта и содержания дорог в деревнях Борисовского района, земельные споры. Напомним, работа с обращениями граждан – одно из ключевых направлений деятельности Совета Республики. В 2024 году к сенаторам их поступило 7 800.