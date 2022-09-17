«Наши корни здесь». В Могилёве стартовал молодёжный автопробег «Мы едины!»

Новости Беларуси. Буйничское поле 17 сентября проснулось от сигналов автомобилей. Это точка на карте с самого утра стала стартом молодежного автопробега «Мы едины!» и собрала несколько десятков машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За рулем в основном молодые люди.

Анастасия Хмелевская, жительница агрогородка Полыковичи:

Это очень значимый праздник для нашей республики, очень молодой праздник, поэтому я захотела принять участие в автопробеге и присоединиться к нашей молодежи, нашей истории. Мы немножко подзабыли, молодежь и подрастающее поколение, кто мы на самом деле, выходцы из какой страны и где наши корни. А наши корни здесь, в нашей любимой процветающей Беларуси.