«Наши корни здесь». В Могилёве стартовал молодёжный автопробег «Мы едины!»

Новости Беларуси. Буйничское поле 17 сентября проснулось от сигналов автомобилей. Это точка на карте с самого утра стала стартом молодежного автопробега «Мы едины!» и собрала несколько десятков машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За рулем в основном молодые люди.
Анастасия Хмелевская, жительница агрогородка Полыковичи:
Это очень значимый праздник для нашей республики, очень молодой праздник, поэтому я захотела принять участие в автопробеге и присоединиться к нашей молодежи, нашей истории. Мы немножко подзабыли, молодежь и подрастающее поколение, кто мы на самом деле, выходцы из какой страны и где наши корни. А наши корни здесь, в нашей любимой процветающей Беларуси.
Возложение цветов к мемориальному комплексу и минута молчания. Следующий пункт назначения – агрогородок Дашковка. Маленький населенный пункт с большой историей. Здесь в годы Великой Отечественной войны бойцы Красной армии пошли на штурм вражеской обороны. За подвиг, проявленный при освобождении деревни, 9 воинов были удостоены звания Герой Советского союза. Участники автопробега заложили здесь аллею каштанов. Более 50 деревьев как символ продолжения жизни станут частью нового парка.