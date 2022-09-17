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Начало для больших дел. «Патриоты Беларуси» посетили все районы Витебской области

17 сентября 2022 12:45
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Новости Беларуси. Более 200 памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, оцифровано с начала акции «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало для больших дел. «Патриоты Беларуси» посетили все районы Витебской области-1

На этой неделе «Патриоты Беларуси» и профсоюзы посетили все районы Витебской области. Финальной остановкой в этом регионе стала братская могила, где захоронена и Герой Советского Союза Анна Никандрова. Рядом с мемориалом активисты установили памятные таблички с QR-кодами – ссылку на подробную информацию с воспоминаниями очевидцев и архивными документами.

Начало для больших дел. «Патриоты Беларуси» посетили все районы Витебской области-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Дети должны не только по учебникам знать историю, понятно, в учебниках есть описание и исторических фактов, и исторических событий, но, чтобы прочувствовать полностью весь исторический момент того или иного события, безусловно, надо быть погруженным в эту работу и самому заниматься. Когда ты изучаешь, сегодня соприкасаешься с историей – больше узнаешь фактов.

Начало для больших дел. «Патриоты Беларуси» посетили все районы Витебской области-7

Анна Харута, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:
Завершается наш автопробег по Витебской области, но это только начало для больших дел и добрых акций. Потому что по сравнению с прошлым годом, когда мы ездили с автопробегом и собирали зерно по всей стране – да, это действительно то, что объединяло, мы проводили очень много времени в общении – в этом году все идут со своими инициативами, проектами. И колоссальная разница, потому что люди хотят делать что-то на благо страны.

Акция продлится до ноября. За это время ее участники намерены оцифровать около 1 000 памятных объектов во всех регионах.

# Государственная политика # общество # Михаил Орда # Анна Харута # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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