Начало для больших дел. «Патриоты Беларуси» посетили все районы Витебской области

На этой неделе «Патриоты Беларуси» и профсоюзы посетили все районы Витебской области. Финальной остановкой в этом регионе стала братская могила, где захоронена и Герой Советского Союза Анна Никандрова. Рядом с мемориалом активисты установили памятные таблички с QR-кодами – ссылку на подробную информацию с воспоминаниями очевидцев и архивными документами.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: Дети должны не только по учебникам знать историю, понятно, в учебниках есть описание и исторических фактов, и исторических событий, но, чтобы прочувствовать полностью весь исторический момент того или иного события, безусловно, надо быть погруженным в эту работу и самому заниматься. Когда ты изучаешь, сегодня соприкасаешься с историей – больше узнаешь фактов.

Анна Харута, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Завершается наш автопробег по Витебской области, но это только начало для больших дел и добрых акций. Потому что по сравнению с прошлым годом, когда мы ездили с автопробегом и собирали зерно по всей стране – да, это действительно то, что объединяло, мы проводили очень много времени в общении – в этом году все идут со своими инициативами, проектами. И колоссальная разница, потому что люди хотят делать что-то на благо страны.