«Наша основная задача – достучаться до родителей»: в Беларуси дети все чаще проглатывают посторонние предметы

Новости Беларуси. Белорусские медики бьют тревогу: в стране все чаще регистрируют случаи употребления детьми посторонних предметов и жидкостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только с начала 2017 года в Республиканский центр хирургии поступило в 4 раза больше пациентов, которые попробовали на вкус различные химикаты. Попадание агрессивных реагентов в организм может привести к смерти и инвалидности.