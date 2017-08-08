«Наша основная задача – достучаться до родителей»: в Беларуси дети все чаще проглатывают посторонние предметы
Новости Беларуси. Белорусские медики бьют тревогу: в стране все чаще регистрируют случаи употребления детьми посторонних предметов и жидкостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только с начала 2017 года в Республиканский центр хирургии поступило в 4 раза больше пациентов, которые попробовали на вкус различные химикаты. Попадание агрессивных реагентов в организм может привести к смерти и инвалидности.
Константин Дроздовский, директор «РНПЦ детской хирургии»:
Мы подготовили предложение вместе с Министерством здравоохранения по техническим моментам, по определенным надписям, по сертификации агрессивных средств, которые продаются в наших магазинах, которые попадают в руки детей.
Однако наша основная задача – достучаться до родителей и попытаться объяснить им, что только их задача уберечь ребенка от попадания инородных тел, прежде всего – батареек и агрессивных химических жидкостей, в пищевод и желудок ребенка.
Для того, чтобы бытовая химия меньше привлекала внимание детей, выпускать ее в Беларуси предлагают в упаковке не яркого цвета, к тому же, в пакетах и флаконах со специальной защитой.