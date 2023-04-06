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В Витебске начался ремонт дорог. Вот какие цели стоят перед службами

06 апреля 2023 16:15
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Новости Беларуси. В Витебской области планируют привести в порядок более 2,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. На эти цели власти выделили 35 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске начался ремонт дорог. Вот какие цели стоят перед службами-1

После зимы проблема с дорогами – головная боль многих регионов. Установившаяся весенняя погода сейчас позволяет специалистам активнее вести работы. Только в Витебске ежедневно на улицах города ямочным ремонтом занимаются три бригады. Не простаивает техника даже ночью и в выходные. За день удается залатать до 30-ти тонн асфальтобетонной смеси. Еще накануне больших ремонтных работ комиссии провели ревизию по состоянию магистралей. Сейчас акцент – на наиболее критические участки.

В Витебске начался ремонт дорог. Вот какие цели стоят перед службами-4

Сергей Старовойтов, главный инженер витебского предприятия «Гордормост»:
Первоочередность проведения ремонтных работ определяется в зависимости от категории улицы. Если это улица непрерывного движения, магистральная улица, то, естественно, это в первую очередь. Также в первую очередь проводится ремонт улиц, на которых организовано движение маршрутного транспорта  автобусов, троллейбусов.

В Витебске начался ремонт дорог. Вот какие цели стоят перед службами-7

Дорожным организациям в ближайшее время предстоит заняться ямочным ремонтом и на дворовых территориях. Здесь очередность учитываются, исходя из обращений жителей и рекомендаций ГАИ.

# Автодороги Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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