В Витебске начался ремонт дорог. Вот какие цели стоят перед службами

Новости Беларуси. В Витебской области планируют привести в порядок более 2,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. На эти цели власти выделили 35 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После зимы проблема с дорогами – головная боль многих регионов. Установившаяся весенняя погода сейчас позволяет специалистам активнее вести работы. Только в Витебске ежедневно на улицах города ямочным ремонтом занимаются три бригады. Не простаивает техника даже ночью и в выходные. За день удается залатать до 30-ти тонн асфальтобетонной смеси. Еще накануне больших ремонтных работ комиссии провели ревизию по состоянию магистралей. Сейчас акцент – на наиболее критические участки.

Сергей Старовойтов, главный инженер витебского предприятия «Гордормост»:

Первоочередность проведения ремонтных работ определяется в зависимости от категории улицы. Если это улица непрерывного движения, магистральная улица, то, естественно, это в первую очередь. Также в первую очередь проводится ремонт улиц, на которых организовано движение маршрутного транспорта – автобусов, троллейбусов.