Нappy-флешмоб от программы «Утро. Студия хорошего настроения»!

Новости Беларуси. Нappy-флешмоб стал своеобразной эстафетой хорошего настроения, под узнаваемую и полюбившуюся мелодию Минск танцует свой танец.

Более 60 тысяч просмотров в социальных сетях – авторскую идею Фарелла Уильямса с удовольствием поддержали столичные энтузиасты: один счастливый день из жизни нашего города проулыбались и протанцевали участники проекта.

Денис Вавилов, начальник службы новостей на радио:

Вообще, за эти 3 съемочных дня мы все сгорели, потому что светило яркое солнце: мы его не чувствовали, потому что это был, это были последние числа апреля, по-моему, где-то (да, и как раз хорошая погода), да хорошая погода, первые солнечные дни фактически, и у нас следующий солнечный день после первого съемочного дня у нас был самый большой, там, наверное, часов 10 мы снимали.

Катерина Орловская, Dj, pr-специалист на радио:

У меня облазил нос, и мама спросила: «Что с тобой на работе делали? Вы картошку сажать ездили или что?», - потому что такое чувство было, что мы после сельхозработ каких-то, все очнулись утром, но мы продолжили, то есть был день второй и день третий съемочный, мы не остановились на достигнутом.

Оригинальную идею Фарелла подхватил, буквально, весь мир - быть счастливым так просто. Искренние улыбки стали марафоном счастья и веселья, в котором охотно принимают участие страны и города.

Денис Вавилов, начальник службы новостей на радио:

Как все началось? Мы знали есть, да, песня Фарелла Уильяма «Happy», мы даже не видели его клип, наверное, потому что мы работаем на радио – мы музыку слушаем, мы клипы не смотрим, вот, но одна наша девочка ведущая, маша Непорядкина, она увидела в facebook на youtube ролик «we are happy from Moscow», вот, и она написала у себя в facebook, сделала пост «почему бы нам этого не сделать, вот же круто, почему же нам не сделать?» вот и все, собственно говоря, с этой идеи, с этих слов все и началось.

Незатейливая идея, снять свой «Happy»-привет начиналась с телефонной версии, но при работе над таким позитивным проектом дело дошло до хорошего production-а.

Денис Вавилов, начальник службы новостей на радио:

Изначально мы планировали снимать Минск, потому что мы хотели успеть снять его к началу Чемпионата мира по хоккею и показать наш город, наш счастливый город, вот, ну и когда мы начали снимать, концепция изменилась сама собой – у нас получились съемки счастливых людей.

Искать счастливых участников ролика на улицах города – показалось сомнительной идеей, «а вдруг таких мало или вовсе нет?» - решили провести happy-отбор.

Денис Вавилов, начальник службы новостей на радио:

Провели кастинг, небольшой кастинг, среди подписчиков нашей группы в социальных сетях, выбрали каких-то людей, и начались съемки. Ребята закончились очень быстро, скажем так, и мы столкнулись с проблемой, что нужно останавливать людей.

Катерина Орловская, Dj, pr-специалист на радио:

Такое чувство было, что мы просто встречаем один и тот же типаж веселых, раскрепощенных, искренних, классных людей, плюс атмосфера была на съемках обалденная, потому что мы ходили с магнитофоном, значит, таким табором цыганским, то есть сначала нас было трое, именно организаторов, потом - допустим, пара человек с кастинга, потом – мы просто обрастали людьми, то есть люди, которых мы встречали на улице, они просто шли за нами дальше, «Вы такие классные, можно мы с вами до следующего пункта пройдемся?». Я хочу сказать, что у нас огромное количество симпатичных людей на улицах, к ним нужно, можно подходить и, вообще, Минск классный, и люди тоже!

Привычный Минск как будто стал новым, улыбающимся, ярким, но мы-то знаем, что наш любимый город был таким всегда, достаточно просто разбавить шум мегаполиса веселой мелодией и поддержать лучезарными улыбками.

Анастасия Чеканова, участница проекта:

Я открыла для себя новый Минск, он заиграл для меня совсем другими красками, он был настолько красивый, что, на самом деле, ты себя чувствовал очень счастливым.

Дарья Колейчик, участница проекта:

А еще был такой интересный момент, нам сказали прийти во всем ярком и мы пришли все в зеленом, как будто мы все договорились. Мы просто гуляли, мы просто снимали и веселились.

Вдохновленные и заряженные позитивом от общения с коллегами по цеху, мы не стали сдерживать эмоций, оторвались от привычных дел и ежедневной работы, и с высоко поднятой, как знамя, играющей колонкой приняли happy-эстафету, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.