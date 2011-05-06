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Накануне 9 мая в Минске Александр Лукашенко вручил госнаграды

06 мая 2011 12:01
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Ордена, медали и почетные звания получили сегодня представители различных профессий. Всего в почетном списке 44 человека.

Многочисленную группу составляют представители Вооруженных Сил и других силовых структур государства. Среди награжденных также представители трудовых коллективов предприятий промышленности, села, других сфер, ученые, врачи, деятели культуры и искусства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:
Накануне великого праздника – Дня Победы – мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто мужественно сражался на фронтах и в партизанских отрядах, кто самоотверженно трудился на предприятиях и на полях, приближая освобождение Родины от фашистской агрессии. Мы с гордостью отмечаем, что героизм поколения победителей не канул в Лету, а находит свое новое продолжение в современных условиях, в созидании и укреплении нашего Отечества.

Юрий Пыжик, заместитель командира 61 авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:
При выполнении полётного задания у нас с капитаном Плотко самолет не совсем хорошо слушался, произошел сбой в системе управления, бросало то вверх, то в стороны. Своими усилиями и стараниями попытались усадить самолет, довели до аэродрома, несмотря на то, что были команды на катапультирование, выполнили посадку.

Лариса Орловская, мастер цеха ОАО Оршанского станкостроительного завода «Красный борец»:
Орден «Знак почета» — это не только моя награда, это награда всего коллектива. И получив эти награды, мы будет трудиться ещё лучше на процветание нашей родной Беларуси.

Александр Ефремов, Народный артист Беларуси:
Наши картины начинают продаваться, продаваться на российский экран. В ближайшее время очередная моя картина должна быть показана по Первому каналу в России, меня это радует и очень греет. Это моя работа, и то, что её так высоко оценили — это доставляет мне ощущение полноты того, что я делаю.

# общество # Лукашенко # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # 9 мая в Беларуси и в мире # Госнаграды

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