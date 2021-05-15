«Надо внедрять современные технологии». В Беларуси обсуждают новый Кодекс об образовании
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается обсуждение нового Кодекса об образовании. Напомним, изменения в действующий с 2011 года документ депутаты Палаты представителей поддержали в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии окончательного принятия новой редакции Кодекса его положения широко обсуждаются в обществе.
Депутат Уткин: сегодня есть вопросы, когда Беларусь обучает высококлассных специалистов, а они потом уезжают за границу
Так, 15 мая депутаты провели диалоговую площадку на базе Белорусского государственного университета транспорта. По мнению студентов и преподавателей вуза, акцент в образовании нужно делать на практику – до сих пор многие предприятия не готовы брать на обучение будущих специалистов. Обсудили в Гомеле и другие вопросы, требующие регулирования.
Сергей Гончаров, студент Белорусского государственного университета транспорта:
В большинстве своем надо внедрять современные технологии в образование, то есть делать его более мобильным, в некоторой степени дистанционным.
В нашем университете дистанционной формы образования не было во время пандемии, мы штатно обучались. Но по словам студентов других университетов, у них прошли такие изменения, где-то они были положительные, а где-то отрицательные, то есть этот момент тоже нужно отслеживать.
Новый Кодекс об образовании. Игорь Карпенко комментирует самые громкие нововведения
Новый Кодекс об образовании эксперты называют стратегическим документом, по сути, «профильной Конституцией». При этом депутаты уверяют: удалось обойтись без революционных изменений.