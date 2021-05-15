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«Надо внедрять современные технологии». В Беларуси обсуждают новый Кодекс об образовании

15 мая 2021 12:35
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается обсуждение нового Кодекса об образовании. Напомним, изменения в действующий с 2011 года документ депутаты Палаты представителей поддержали в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии окончательного принятия новой редакции Кодекса его положения широко обсуждаются в обществе.

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«Надо внедрять современные технологии». В Беларуси обсуждают новый Кодекс об образовании-1

Так, 15 мая депутаты провели диалоговую площадку на базе Белорусского государственного университета транспорта. По мнению студентов и преподавателей вуза, акцент в образовании нужно делать на практику – до сих пор многие предприятия не готовы брать на обучение будущих специалистов. Обсудили в Гомеле и другие вопросы, требующие регулирования.

«Надо внедрять современные технологии». В Беларуси обсуждают новый Кодекс об образовании-4

Сергей Гончаров, студент Белорусского государственного университета транспорта:
В большинстве своем надо внедрять современные технологии в образование, то есть делать его более мобильным, в некоторой степени дистанционным.

В нашем университете дистанционной формы образования не было во время пандемии, мы штатно обучались. Но по словам студентов других университетов, у них прошли такие изменения, где-то они были положительные, а где-то отрицательные, то есть этот момент тоже нужно отслеживать.

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«Надо внедрять современные технологии». В Беларуси обсуждают новый Кодекс об образовании-7

Новый Кодекс об образовании эксперты называют стратегическим документом, по сути, «профильной Конституцией». При этом депутаты уверяют: удалось обойтись без революционных изменений.

# Образование в Беларуси # общество # Сергей Гончаров # Фотофакт

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