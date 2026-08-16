Белорусский врач рассказал, почему остался лечиться от ковида в районной больнице и не поехал в Минск

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Я хочу вернуться в то время, когда в разгаре была эпидемия ковида. Вы сказали, вы переболели. Информационный повод к этому разговору. Конгресс США в очередной раз ведет расследование о вакцинах. Наша страна – единственная в мире, кто отказался от локдауна. Вспомните то время. Как вы формировали команду, как вы с этой командой спасали жизни людей?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Когда я сам заболел ковидом, я остался лечиться у себя в больнице. Я не поехал ни в Витебск, ни в Минск. То есть я доверял своим докторам. Руководители отслеживают и сотрудники здравоохранения, Министерство, так далее, УЗО. Мне говорят: давай, куда-нибудь мы тебя дальше. Я говорю: нет, я останусь здесь.

У нас была достойная команда, она и есть, которая работала не только на своем личном опыте – общались с коллегами, которые в те времена находились за рубежом, с российскими коллегами. И когда к нам приехала комиссия – Горбич Юрий Леонидович с нынешним замминистра Богдан Еленой Леонидовной – они вначале отнеслись к нам настороженно. Но когда они посмотрели, как мы создали зоны, как организовали подачу кислорода, они сказали: да, это было довольно организовано, на довольно высоком уровне.

И здесь ситуация еще характерна тем, что здравоохранение города Полоцка тогда не осталось один на один с своими проблемами. На борьбу с ковидом тогда поднялись все. Все вместе с руководителями предприятий, организацией города, частными предпринимателями. Мы все вместе закупали то, что нам было необходимо. И, с моей точки зрения, оказали достойную помощь жителям нашего региона.