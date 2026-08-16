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Александр Стома вспомнил, как удалось не посеять панику во время ковида в больнице Полоцка

16 августа 2026 07:25
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы смогли объяснить своим коллегам, чтобы они не паниковали? Как вы побороли эту панику? Президент это дело тушил как мог. Но и тушили еще наши врачи, непосредственно вы со своей командой, чтобы спасти от смерти максимальное количество людей. Какие слова вы находили?

Александр Стома вспомнил, как удалось не посеять панику во время ковида в больнице Полоцка-2

Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
А здесь не слова. Здесь именно организация работы учреждения была построена таким образом, что медработники говорили такую фразу: у меня шансов заболеть, находясь в больнице с ковидными пациентами, гораздо меньше, чем если я буду ездить в общественном транспорте, ходить в магазины и так далее.

То есть у нас были четко разграничены зоны использования индивидуальных средств защиты и так далее. То есть все было на довольно достойном уровне. Я вспоминаю первую женщину, которая у нас более 80 дней провела на аппарате ИВЛ, когда она вышла из этого состояния, она восстановилась, у нее за это время появилась внучка. Все здорово! С моей точки зрения, мы сработали очень неплохо тогда.

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# Интервью # Медицина # Александр Осенко # Александр Стома

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