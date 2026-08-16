Александр Стома вспомнил, как удалось не посеять панику во время ковида в больнице Полоцка

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Как вы смогли объяснить своим коллегам, чтобы они не паниковали? Как вы побороли эту панику? Президент это дело тушил как мог. Но и тушили еще наши врачи, непосредственно вы со своей командой, чтобы спасти от смерти максимальное количество людей. Какие слова вы находили?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

А здесь не слова. Здесь именно организация работы учреждения была построена таким образом, что медработники говорили такую фразу: у меня шансов заболеть, находясь в больнице с ковидными пациентами, гораздо меньше, чем если я буду ездить в общественном транспорте, ходить в магазины и так далее.

То есть у нас были четко разграничены зоны использования индивидуальных средств защиты и так далее. То есть все было на довольно достойном уровне. Я вспоминаю первую женщину, которая у нас более 80 дней провела на аппарате ИВЛ, когда она вышла из этого состояния, она восстановилась, у нее за это время появилась внучка. Все здорово! С моей точки зрения, мы сработали очень неплохо тогда.