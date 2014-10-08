Надо ли оплачивать услуги ЖКХ за время, когда в квартире никто не проживал?

В молодости человек тратит время, чтобы увеличить свои деньги. В старости он тратит деньги, чтобы продлить свое время. Герой этого сюжета старость встретил достойно, а на деньги смотрит философски. Тем не менее, считать их умеет.

Если вы обзавелись собакой, другом или женой, сразу возникают потенциальные угрозы отравления, драки и измены. Минчанин Николай Гончарик не боится ничего, разве только того, что кто-то его посчитает простофилей.

Николай Гончарик:

Я находился в больнице со 2 августа по 12 августа в 1 клинической больнице с инфарктом, потом меня перевезли в Аксаковщину, там я находился с 12 по 30 августа.

Ученик второго класса быстро подсчитает, что Николай Константинович практически месяц не жил в своем доме. Логично предположив, что за месяц он не должен платить за коммунальные услуги, пенсионер удивился, получив очередную жировку. Взяли с выздоровевшего по полной программе. За вывоз мусора, например. Мужчина, если и мусорил последние дни, то на территории больницы и в Аксаковщине. Но уж никак не у себя дома.

Андрей Шимонович, юрист:

Законодательство РБ устанавливает порядок перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг, в случае, если гражданин отсутствовал свыше 10 суток, то есть формально не пользовался этими коммунальными услугами.

Дабы получить пресловутый перерасчет, необходимо доказать факт своего отсутствия по месту регистрации. Например, если вы уехали в командировку, то следует с работы привести соответствующую справку, если на отдых, то достаточно проездных билетов, в случае с Николаем Гончариком можно предоставить справку из медицинского учреждения. Кстати, немногие знают, что если гражданин не смог достать нужный официальный документ о своем отсутствии, то будет достаточно двух соседей-свидетелей, которые подтвердят, что с такого-то по такое число, в квартире не проживали.

Андрей Шимонович, юрист:

Порядок перерасчета установлен постановлением Совета Министров РБ №1466 в данном случаем гражданин обязан в течение 7 календарных дней с дня своего возвращения по месту жительства предоставить в организацию, которая начисляет плату за коммунальные услуги соответствующие подтверждающие документы.

В силу того, что Николай Константинович плавно перекочевал из одного медучреждения в другое, обратиться в коммунальную службу в установленный срок он не смог.

Николай Гончарик:

Справку нужно было принести в течение 6 дней, но 12 августа меня же на скорой отвезли в Аксаковщину. Я чистый пенсионер и мне начинают дурить голову, поэтому я обратился к вам.

Андрей Шимонович, юрист:

Положение прямо не говорит о невозможности перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг в случае предъявления названных документов по истечении 7-дневного календарного срока.

То, что Николай Константинович сразу обратился к соседям, а после на телеканал говорит о том, что он не доверяет коммунальщикам. И в этом не только его вина.

Андрей Шимонович, юрист:

В данном случае гражданин должен обратиться в организацию, которая осуществляет начисление платы за коммунальные услуги по месту жительства, желательно это сделать в письменном виде, подготовить заявление, а также аргументировать уважительность пропуска 7-дневнего срока на подачу документов.

Все стало на свои места: пенсионеру нужно всего-ничего обратиться с заявлением и справками в ЖЭС по месту жительства и проблема будет решена.

А вообще, как показывает практика, человек сам кузнец своего несчастья. В любом случае, после выхода этого сюжета Николаю Константиновичу будут звонить знакомые и желать здоровья.