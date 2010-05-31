Национальная авиакомпания расширяет географию услуг: на электронном табло появится рейс «Минск-Екатеринбург»

Новый рейс открыли по просьбе пассажиров. Именно они большинством выбрали его во время открытого голосования на сайте авиакомпании. Поэтому в загруженности и востребованности уральского направления в аэропорту никто не сомневается.
Обслуживать новый регион будет семейство Боингов, в том числе новичок в парке авиакомпании – самолет который поступил в парк всего месяц назад. Курс на Екатеринбург уже сегодня возьмут и люди бизнеса. Они по достоинству оценят соответствующий сервис и удобное время вылета и прилета в обоих аэропортах.
Даже в непростых экономических условиях авиатранспорт продолжает развиваться. Увеличивается и присутствие иностранных авиакомпаний. Но пока национальный перевозчик создает им здоровую конкуренцию.
Андрей Авдеев, Павел Романов, телекомпания СТВ.