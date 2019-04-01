«Начинать было сложно»: рассказываем про самого юного кондитера Молодечно

Новости Беларуси. Юноша из Молодечно в 15 лет создает кондитерские шедевры. В списке достижений есть даже двухъярусный торт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Юноша из Молодечно в 15 лет создает кондитерские шедевры. В списке достижений есть даже двухъярусный торт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Глеб Рудько посещает мастер-классы, осваивает новые техники и знает, кем станет в профессиональном плане. Юноша успевает участвовать и в общественной жизни школы – с гордостью носит титул «Ученик года-2018».
Как найти дело своей жизни? Ответ в сюжете Анастасии Кончиц.