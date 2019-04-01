Прямой эфир

«Начинать было сложно»: рассказываем про самого юного кондитера Молодечно

01 апреля 2019 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юноша из Молодечно в 15 лет создает кондитерские шедевры. В списке достижений есть даже двухъярусный торт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Начинать было сложно»: рассказываем про самого юного кондитера Молодечно-1

Глеб Рудько посещает мастер-классы, осваивает новые техники и знает, кем станет в профессиональном плане. Юноша успевает участвовать и в общественной жизни школы – с гордостью носит титул «Ученик года-2018».

«Начинать было сложно»: рассказываем про самого юного кондитера Молодечно-4

Как найти дело своей жизни? Ответ в сюжете Анастасии Кончиц.

# Кулинария # общество # Глеб Рудько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 50 диких лошадей передадут в заказник «Налибокский» из Нидерландов
01 апреля 2019 21:15

Более 50 диких лошадей передадут в заказник «Налибокский» из Нидерландов

Несколько выходов на трёх станциях метро Минска закрыли на ремонт
01 апреля 2019 20:52

Несколько выходов на трёх станциях метро Минска закрыли на ремонт

Энергетическая верба. Как в Кобринском районе с помощью «зелёной схемы» собираются сэкономить на топливе
01 апреля 2019 19:50

Энергетическая верба. Как в Кобринском районе с помощью «зелёной схемы» собираются сэкономить на топливе