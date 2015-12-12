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Начальник управления потребительского рынка Миногрисполкома Сергей Барисевич – о готовности торговли к рождественскому ажиотажу

12 декабря 2015 16:53
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. В ней мы стараемся как можно подробнее рассказать о разных аспектах жизни столицы. Она уже готовится к Новому году.  Благодаря чему мы чувствуем его приближение? Погоде? Искрящемуся снегу и морозу? Не в этот раз. Скорее благодаря праздничному оформлению витрин магазинов. В будничной суете они напоминают нам  о том, что пора задуматься о  подарках. Подумать о праздничном  меню. 

Новый год всегда ассоциируется с запахом принесенной с улицы свежей ели, вкусом мандаринов, конфет и салата оливье. Совсем скоро мы с длинным списком будем ходить вдоль полок в поисках необходимых нам продуктов, задумчиво бродить в секциях бытовой техники, парфюмерии и так далее, завидуя тем,  кто знает, что положить под елку родным и близким.

Готова ли к этому покупательскому ажиотажу столичная торговля? Преподнесет ли сюрприз в виде рождественских и новогодних скидок? Сегодня на вопросы «Большого города» отвечает начальник главного управления потребительского рынка Миногрисполкома Сергей Барисевич. 

# общество # Государственная политика в сфере торговли # Сергей Барисевич

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