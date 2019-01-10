Новости экономики за 10.01.2019

Новости Беларуси. Какой транспорт больше не будут облагать утилизационным сбором, какие проекты белорусских резидентов Парка высоких технологий прогремели на крупнейшей технологической выставке в Лас-Вегасе и какая продукция на лидирующих позициях экспортных сделок универсальной товарной биржи. Утилизационный сбор будем платить по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Президента, который вступил в силу 10 января, уточняется перечень транспорта, который не будут облагать сбором.