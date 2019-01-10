Новости экономики за 10.01.2019
Новости Беларуси. Какой транспорт больше не будут облагать утилизационным сбором, какие проекты белорусских резидентов Парка высоких технологий прогремели на крупнейшей технологической выставке в Лас-Вегасе и какая продукция на лидирующих позициях экспортных сделок универсальной товарной биржи. Утилизационный сбор будем платить по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указом Президента, который вступил в силу 10 января, уточняется перечень транспорта, который не будут облагать сбором.
УТОЧНЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Отныне в этом списке техника, произведенная в стране и отчуждаемая за ее пределы, которая работает на национальную безопасность, оборону, правопорядок и ликвидацию ЧС, закупили которую за счет бюджетных средств. Кроме того, утилизационный сбор не будет взиматься с транспортных средств, ввезенных в Беларусь и обращенных в доход государства.
СУММА ЭКСПОРТНЫХ СДЕЛОК ВЫРОСЛА НА ТРЕТЬ
На без малого миллиард рублей экспортировали товаров на электронных площадках универсальной биржи по итогам 2019 года. Основной объем экспорта пришелся на секцию лесопродукции. Самые высокие темпы роста показали топливные брикеты и гранулы. Продали на 12 с половиной миллионов рублей, что в 1240 раз больше, чем годом ранее.
САМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ В МИРЕ
Самые инновационные в мире. Сразу два резидента белорусского Парка высоких технологий стали лауреатами премии Innovation Awards в Лас-Вегасе. Их традиционно определяют в рамках крупнейшей технологической выставки CES, знаменитой тем, что здесь впервые демонстрировались продукты, которые в будущем изменили мир: от видеомагнитофонов и камер до игровых приставок. Так, умный костюм одного из отечественных стартапов победил в категории виртуальной и дополненной реальности. А сервис мониторинга женского здоровья выиграл в номинации «Программное обеспечение и мобильные приложения».
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