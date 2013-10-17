Новости Беларуси. Все течет, все изменяется. Набережную Свислочи на участке от проспекта Независимости до улицы Янки Купалы реконструируют. Дизайнеры пока держат в секрете свои эскизы, однако планируется, что внешний облик набережной сохранится, ведь это памятник архитектуры. Окончательный проект будет готов в 2014 году, а к реконструкции приступят не раньше 2015 года.

Сейчас состояние набережной ежедневно отслеживают и при необходимости ремонтируют отдельные участки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.