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Набережную Свислочи на участке от проспекта Независимости до улицы Янки Купалы реконструируют

17 октября 2013 19:19
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Новости Беларуси. Все течет, все изменяется. Набережную Свислочи на участке от проспекта Независимости до улицы Янки Купалы реконструируют. Дизайнеры пока держат в секрете свои эскизы, однако планируется, что внешний облик набережной сохранится, ведь это памятник архитектуры. Окончательный проект будет готов в 2014 году, а к реконструкции приступят не раньше 2015 года.

Сейчас состояние набережной ежедневно отслеживают и при необходимости ремонтируют отдельные участки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Реки Минска

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