На выходные перекрыта чётная сторона проспекта Независимости от Петруся Бровки до Толбухина

Новости Беларуси. В связи с укладкой асфальта с 23:00 16 августа и до утра 19 августа (понедельника) ограничат движение по проспекту Независимости от улицы Петруся Бровки до улицы Толбухина по четной стороне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Некоторые автобусные маршруты изменятся. Так, «двадцатка» будет ходить от диспетчерской станции «Ангарская-4» до разворотного кольца «Академическая». 37-й автобус в направлении «Карбышева» пройдет по улице Академической, Сурганова и по проспекту Независимости. Обратно – без изменений.