На выходные перекрыта чётная сторона проспекта Независимости от Петруся Бровки до Толбухина

Новости Беларуси. В связи с укладкой асфальта с 23:00 16 августа и до утра 19 августа (понедельника) ограничат движение по проспекту Независимости от улицы Петруся Бровки до улицы Толбухина по четной стороне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.