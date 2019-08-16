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На выходные перекрыта чётная сторона проспекта Независимости от Петруся Бровки до Толбухина

16 августа 2019 21:07
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Новости Беларуси. В связи с укладкой асфальта с 23:00 16 августа и до утра 19 августа (понедельника) ограничат движение по проспекту Независимости от улицы Петруся Бровки до улицы Толбухина по четной стороне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На выходные перекрыта чётная сторона проспекта Независимости от Петруся Бровки до Толбухина-1

Некоторые автобусные маршруты изменятся. Так, «двадцатка» будет ходить от диспетчерской станции «Ангарская-4» до разворотного кольца «Академическая». 37-й автобус в направлении «Карбышева» пройдет по улице Академической, Сурганова и по проспекту Независимости. Обратно – без изменений.

На выходные перекрыта чётная сторона проспекта Независимости от Петруся Бровки до Толбухина-4

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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