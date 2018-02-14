«На велосипеде приезжал два раза». История знакомства пожилой пары

Сегодня у Петра Ивановича Докунова все хорошо. Есть уютный, теплый деревенский дом, рядом возлюбленная, с которой не скучно коротать старость. А еще два года назад веселый мужчина жил в отделении круглосуточного пребывания в деревне Гаек и мечтал найти себе невесту. Сначала ее найти помогали неравнодушные волонтеры – через интернет. К одной из претенденток Петр Иванович даже переехал в Логойский район, но не ужились.

Петр Докунов:

Я покупал себе арбуз. Я люблю их, но она не ела. Ну, я половину съем, а остальное – в холодильник. Потом на следующий день пойду, думаю, арбуз поем, прихожу – нет. Вижу, куры долбуть, она выкидывала все это.

Арбуз и другие бытовые вопросы разлучили Петра Ивановича с невестой. На этот раз неравнодушные соседи проявили активность. Решили познакомить дедушку с Тамарой Петровной из соседней деревни. Петр Докунов:

Ну, мы вечер посидели, посватали ее и договорились, что я приеду сюда. На велосипеде приезжал два раза. Думаю, на сердце не спокойно: вдруг передумала. И вот уже полтора года Петр Иванович да Тамара Петровна живут вместе. Заботятся друг о друге и не нарадуются своему немного запоздалому счастью.

Петр Докунов:

Она очень хорошая, работящая, она все умеет! Она и поваром работала в леспромхозе. Она бегает за грибами, таскает, а я сижу и перебираю. Невесту себе Иванович выбрал молодую – она моложе его на 10 лет! Причем, Тамара Петровна признается, свататься приходили к ней женихи со всей округи. Да как приходили – так и уходили! А как только увидела этого харизматичного мужчину, сердце подсказало – тот самый!

Тамара Пугач:

Приехал, рассказал свое горе, думаю: все равно одна, может, поможет мне, ну и согласилась. До счастливого знакомства каждый участник этой истории уже имел свою семью. Своего первого мужа Тамара Петровна похоронила. 40 лет прожили вместе. Была когда-то супруга и у Петра Ивановича, но не сложилось. И вот судьба подарила ему еще один шанс.

Петр Докунов:

Я боюсь: ослепну, тогда что она будет делать со слепым?! А она клянется, что будет водить. Это когда ты уважаешь, когда не обижаешь женщину.