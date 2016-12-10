На улице Казимировской открылся гипермаркет «Евроопт» на 20 тысяч квадратный метров

Новости Беларуси. Чем ближе Новый год, тем больше открытий.

10 декабря в Минске первых покупателей принял еще один гипермаркет «Евроопт».

Просторный магазин с торговой площадью в более чем 3 тысячи квадратных метров расположился в быстро растущем районе столицы, поэтому для покупателей стал настоящим подарком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, этот гипермаркет «Евроопт» – 7 в Минске и 37 в стране.

Премьера от «Евроопта» прошла, без преувеличения, с ажиотажем. И не удивительно: в шаговой доступности 20 тысяч квадратов современных торговых площадей, более 3 из них – просторный гипермаркет. Раньше в любимый магазин Татьяне приходилось добираться на транспорте. Сейчас дорога занимает лишь пару минут.

Татьяна Скрипкина:

Цена ниже, чем в других магазинах, поэтому с радостью посещаем «Евроопт».

Гипермаркет на Казимировской стал 65 магазином сети в Минске и 448 в стране.

Такой подарок аккурат к Новому году подготовил «Евроопт» жителям Фрунзенского района. А здесь живет более 450 тысяч человек. Больше, чем скажем в Бресте, Могилеве или Витебске. Потому открытия здесь ждали с нетерпением.

Дмитрий Леончик, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Достаточно много жителей обращалось по поводу увеличения сетей торговых объектов, потому что торговли не хватает. Если говорить конкретно по сети «Евроопта», то три года назад было всего лишь пять. Сегодня у нас в районе открывается 19 магазин этой сети.

Теперь в распоряжении покупателей многообразие продукции, удобная навигация и 26 касс, чтобы не терять время на очереди. Не обошлось и без фирменной фишки сети – богатой фруктовой зоны. И, конечно, полюбившаяся покупателям продукция собственного производства «Еврооопта» – свежая выпечка и кулинария.

Еще один бонус – удобная парковка на более чем 400 автомобилей.

Также в торговом центре уже работает отделение «Евроторгинвестбанка». В ближайшее время начнут свою работу филиалы сотовых операторов, магазины обуви и одежды. И только в гипермаркете создано около 200 рабочих мест.

«Евроопт» нас приучит к таким ценам, мы довольны.

Строили-строили и, наконец, построили. Весь микрорайон очень доволен.

Смотрим акции, приходим, покупаем.

Кроме того, «Евроопт» для своих покупателей готовит и щедрые призы. Так, в народной игре «Удача в придачу» еще в декабре, кроме денежных призов и автомобилей разыграют, 2 квартиры в столице. Чтобы стать их обладателем, достаточно лишь совершать свои обычные покупки в магазинах сети и не забыть положить в корзину один из товаров удачи.

За каждые 10 рублей в чеке – один игровой код. А чем больше кодов, тем выше шансы стать новоселом.

Филипп Артеменко, генеральный директор сети «Евроопт»:

Мы и пытаемся совмещать две задачи: давать хороший сервис и доступные цены. Есть и рекламные игры. Мы где-то делаем это лучше, а стараемся делать лучше постоянно.