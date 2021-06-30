На участке трассы Р23 между Слуцком и Солигорском появится четыре полосы

Новости Беларуси. Обновление дорожного покрытия. На 110-м километре участка трассы Р23 между Слуцком и Солигорском продолжается реконструкция проезжей части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поток машин с годами здесь стал больше, поэтому возникла необходимость увеличить и пропускную способность дороги.

В каждом направлении появится дополнительная полоса движения. Это позволит улучшить дорожную обстановку. После обновления на участке увеличится и максимально допустимая скорость движения. Кроме того, появятся полосы разгона, автобусные остановки и подземные пешеходные переходы. Специалисты уже приступили к их обустройству.

Алексей Киселев, мастер Строительно-монтажного треста № 8 Дорожно-строительного управления № 63:

Мы сейчас находимся на заключительном этапе, уложены почти все слои асфальтобетонного покрытия, остался последний слой – ЩМС. Сейчас ведутся завершающие работы, ручная работа, устройство пешеходных дорожек, подземных переходов, откосные части. Люди работают в усиленном режиме, по плану должны сдать 1 октября.