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На участке трассы Р23 между Слуцком и Солигорском появится четыре полосы

30 июня 2021 14:43
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Новости Беларуси. Обновление дорожного покрытия. На 110-м километре участка трассы Р23 между Слуцком и Солигорском продолжается реконструкция проезжей части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поток машин с годами здесь стал больше, поэтому возникла необходимость увеличить и пропускную способность дороги.

На участке трассы Р23 между Слуцком и Солигорском появится четыре полосы-1

В каждом направлении появится дополнительная полоса движения. Это позволит улучшить дорожную обстановку. После обновления на участке увеличится и максимально допустимая скорость движения. Кроме того, появятся полосы разгона, автобусные остановки и подземные пешеходные переходы. Специалисты уже приступили к их обустройству.

На участке трассы Р23 между Слуцком и Солигорском появится четыре полосы-4

Алексей Киселев, мастер Строительно-монтажного треста № 8 Дорожно-строительного управления № 63:
Мы сейчас находимся на заключительном этапе, уложены почти все слои асфальтобетонного покрытия, остался последний слой – ЩМС. Сейчас ведутся завершающие работы, ручная работа, устройство пешеходных дорожек, подземных переходов, откосные части. Люди работают в усиленном режиме, по плану должны сдать 1 октября.

На участке трассы Р23 между Слуцком и Солигорском появится четыре полосы-7

Общая протяженность участка – около 20 километров. Здесь ежедневно работают свыше 100 человек и более 20 единиц техники. Оценить обновленную магистраль можно будет уже в октябре.

# Автодороги Беларуси # общество # Алексей Киселев # Фотофакт

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