«На тренинге прорабатываются актёрство, эмоции». Как группа поддержки помогает людям при заикании

Кристина Сушкевич, корреспондент:

Заикание часто мешает реализовывать себя. «Спасательный круг» для людей с этой проблемой – группы поддержки. Расскажем, как такие встречи помогают избавиться от нарушения речи.

Заикание характеризуется повторениями звуков, слов, их удлинением или частыми остановками. Оно мешает общению, порождает комплексы и неуверенность. Люди с таким дефектом речи избегают коллективного общения и публичных выступлений. Наталья Абакумова, координатор и соавтор проекта для заикающихся людей:

Часто заикающиеся в обычной жизни практически не сталкиваются с такими же людьми, которые заикаются. И им кажется, что это что-то из ряда вон выходящее.

Группы самопомощи помогают встретить людей с такой же проблемой. В кругу «единомышленников» участники могут сделать то, на что не решались раньше. Например, выступить перед аудиторией незнакомых людей. Наталья Абакумова:

Прорабатывается умение раскрепощаться, потому что заикающийся человек очень зажат. У него есть определенная манера поведения, движений, голоса и он только в этом ключе будет заикаться. Если он что-то меняет, то заикание начинает исчезать.

Необходимо ломать и менять привычную систему поведения. Повышение или понижение тона, громкости речи и паузы помогают временно исчезнуть заиканию. Наталья Абакумова:

Важно, чтобы заикание перестало влиять на твою жизнь. Когда ты меняешь свое отношение к заиканию, тогда заикание значительно снижается.

Минчанка Алеся жила с мыслями о том, что люди хотят, чтобы она быстрее говорила, а после совместных встреч с заикающимися поняла: их приятно слушать, и ты не одинок. Алеся Страпко:

На тренинге прорабатываются актерство, эмоции. Оно очень раскрепощает. И, конечно, же здесь мы подключаем эмоции, жесты, работаем с голосом.

Заикающиеся люди боятся делать паузы, думая, что это и так отнимает время собеседника, поэтому они спешат. Удается сказать одно слово – и тут же торопятся произнести следующее. Алеся Страпко:

Я помню одно такое задание очень интересное и одновременно страшное. Оно заключалось в том, что нужно было подойти к незнакомому человеку и признаться ему в заикании.