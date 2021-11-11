На табличках имена 38 человек. В Лядах открыли памятник мирным жителям, погибшим в годы ВОВ

Новости Беларуси. В агрогородке Ляды Червенского района открыли памятник мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Его установили недалеко от местной школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На монументе можно увидеть таблички с именами погибших. Всего 38 человек.

9 января 43-го года в Ляды пришли немецко-фашистские захватчики, которые расстреляли 8 партизанских семей. Самому старшему из погибших было более 90 лет, младшему – 14 дней. Всего на фронте в годы Великой Отечественной на территории Ляденского сельсовета погибли более 600 человек. Дети и взрослые возложили к памятнику цветы и венки. Кстати, червенская земля славится не одним героем-партизаном.

Юрий Бабич, учитель Ляденской средней школы:

Вельмі шмат пачыналі сваю дзейнасць партызаны, якія потым сталі вядомымі на ўсю Беларусь. Гэта Героі Савецкага Саюза Каралёў, Ціхаміраў, Філіпскіх. Усе яны пачыналі сваю партызанскую дзейнасць у нашых лясах. Потым ужо, калі стала цесна, разышліся па новых месцах, працягваючы сваю партызанскую барацьбу.