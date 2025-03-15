На протяжении трёх лет оккупации хранил комсомольский билет в пиджаке. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Токарюк Раиса поделилась историей своего дедушки Завадского Григория Ивановича.

Завадский Григорий Иванович родился в 1922 году в деревне Старая Ореховка, Кличевский район Могилевской области. До войны работал бухгалтером. В годы войны с женой Ниной Федотовной и дочерьми Галиной и Марией проживал в Кличеве на улице Набережной. По воспоминаниям хозяйки дома Анны Кратковской, она пекла для партизан хлеб, а ее постоялец, Григорий Иванович, составлял донесения о расположении вражеских огневых точек и постов, информировал партизан о графиках смены немецких караулов. Наступил переломный момент в войне. Красная армия перешла в наступление. 27 июня 1944 года Красная армия ступила на территорию Кличевского района. В ночь с 27 на 28 июня районный центр был освобожден.

Из воспоминаний Анны Кратковской:

День 28 июня 1944 года, когда мы радостно встречали красноармейцев, освобождавших Кличев, я не забуду никогда. Только тогда я узнала, что на протяжении трех лет вражеской оккупации мой постоялец Завадский Григорий никогда не расставался с комсомольским билетом, который был зашит у него в пиджаке. И когда мимо нас проходили красноармейцы, на глазах у всех собравшихся он разорвал подкладку своего пиджака и с гордостью достал свой комсомольский билет. В тот момент меня охватил ужас от мысли, что было бы с нами, если бы немцы обнаружили этот билет. Григорий подошел к командиру и что-то тихо ему прошептал. На что тут же получил приказ стать в строй и следовать за ним. Красноармейцы продолжили свой боевой путь на запад, а мы еще долго стояли и смотрели им в след. Пулеметчик 740-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии Григорий Завадский освобождал Беларусь и Польшу. 25 июля 1944 года части дивизии подошли к сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороне противника, прикрывавшей подступы к реке Нарев в Польше.