На праздник пришли буквально все! Как 3 июля отмечают в первом освобождённом посёлке Беларуси?

Поселок Шумилино на Витебщине. Именно этот населенный пункт стал первым освобожденным от немецко-фашистских захватчиков на белорусской земле летом 1944-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героические события уникальной операции «Багратион» здесь вспоминали сегодня и, конечно, отмечали День Независимости с народным размахом.