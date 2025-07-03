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На праздник пришли буквально все! Как 3 июля отмечают в первом освобождённом посёлке Беларуси?

03 июля 2025 14:10
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Поселок Шумилино на Витебщине. Именно этот населенный пункт стал первым освобожденным от немецко-фашистских захватчиков на белорусской земле летом 1944-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героические события уникальной операции «Багратион» здесь вспоминали сегодня и, конечно, отмечали День Независимости с народным размахом.

На праздник пришли буквально все! Как 3 июля отмечают в первом освобождённом посёлке Беларуси?-2

Марина Кишкурно, корреспондент:
Мы находимся в Шумилино. Небольшой в масштабах страны городской поселок известен на всю республику и даже на весь бывший Советский Союз. Именно здесь начался коренной перелом в Великой Отечественной войне. 23 июня 1944 года Шумилино первым освободили в результате операции «Багратион». Долгих три года этот край был в оккупации, но посмотрите, как он расцвел под мирным небом.

На праздник пришли буквально все! Как 3 июля отмечают в первом освобождённом посёлке Беларуси?-4

Солнечный, по-настоящему летний день добавляет настроения. Оно на высоте у всех, кто пришел сегодня разделить День Независимости вместе со всеми. Учитывая, что всего в Шумилино живет около 7 тысяч человек. Кажется, что на праздник пришли буквально все!

На праздник пришли буквально все! Как 3 июля отмечают в первом освобождённом посёлке Беларуси?-6

День Независимости – это величайшее событие для Республики Беларусь, оно подтверждает наше стремление к миру, воспитывает в молодом поколении, которого сегодня большинство собралось, великое чувство патриотизма.

Подробности в видео.

# День Независимости

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