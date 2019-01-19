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На «Омск Карбон Могилёв» установят систему автоматического контроля за выбросами

19 января 2019 17:55
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Новости Беларуси. Современная система автоматического контроля за выбросами будет установлена на предприятии «Омск Карбон Могилев». Об этом журналистам рассказали специалисты санстанции и инспекции природоохраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Омск Карбон Могилёв» установят систему автоматического контроля за выбросами-1

Тема стала актуальной после того, как в ноябре 2018 года на предприятии произвели пробную партию продукции. В этот момент было зарегистрировано превышение нормы выброса твердых частиц в атмосферу. Однако по результатам мониторингов в Могилеве и близлежащих населенных пунктах уровень загрязнения воздуха оказался в пределах допустимого. Пока на предприятии плановая остановка производства технического углерода. Ведется монтаж оборудования первого пускового комплекса.

На «Омск Карбон Могилёв» установят систему автоматического контроля за выбросами-4

Николай Дедков, председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Превышений ПДК не установлено, что и подтверждают мои коллеги. Это говорит о том, что там жестко контролируется вопрос.

На «Омск Карбон Могилёв» установят систему автоматического контроля за выбросами-7

Ирина Давыденко, заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Могилев»:
Каждое предприятие понимает, что в случае, если будут какие-то нарушения – это просто будет полная остановка завода. И невозможно вкладывать сотни тысяч долларов, чтобы потом полностью остановить завод.

В целом экологическая обстановка в Могилеве в последние годы улучшилась. Несмотря на то, что в городе работают несколько крупных химических предприятий, наблюдается тенденция снижения промышленных выбросов в атмосферу. По мнению специалистов, это связано с внедрением современных технологий и модернизацией объектов энергосистемы.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Николай Дедков # Ирина Давыденко # Фотофакт

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