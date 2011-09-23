На Международном конкурсе эстрадных исполнителей «Восточный базар» белорусы выступят под № 13 и № 15

В Ялте стартует Международный телевизионный конкурс эстрадных исполнителей «Восточный базар». Беларусь в конкурсе представляют трио «Ангелы» и Анастасия Кириллова.

27 артистов из 25 стран мира. Их всех собрала Ялта на VII Международных телевизионный конкурс эстрадных исполнителей «Восточный базар». Официальное открытие только вечером, зато фестивальная жизнь кипит с самого утра.

Для конкурсантов и организаторов первый день начался с жеребьевки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Весьма необычный порядковый номер был написан на тарелках и кисетах.

Представительница Беларуси Анастасия Кириллова достала № 15, а трио «Ангелы» вытянули 13-й.

Трио «Ангелы», участники VII Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»:

Мы решили, что пойдет Егиазар, потому что он единственный парень в нашей группе.

Владимир Кубышкин, представитель Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар» в Беларуси:

Это очень серьезный фестиваль. Я знаю многих организаторов, которые периодически приезжают на разные конкурсы. Они привозят только сильных.

Так называемае светская песня и композиция в стиле фольк-поп с элементами народностей конкурсанты репетируют с раннего утра. А саундчек прошел непосредственно на главной площадке «Восточного базара», в концертном зале «Юбилейный».

Чем дальше, тем больше эмоций и меньше участников. Конкуренция на «Восточном базаре» жесткая. Кто же покорит жюри своим вокальным талантом, узнаем уже в воскресенье. А у зрителей нашего телеканала будет возможность увидеть прямую трансляцию.