На государство надейся, но сам не плошай. Как белорусы решают жилищную проблему? Домами из пенопласта, поленьев и соломы

Не каждый в своей жизни, как выразился Президент, держал кирпич в руках. Но если очень захотеть, свой дом можно построить своими руками, и не только из кирпича: из соломы, например, из пенопласта и даже из дров. Корреспондент программы «Картина мира» Иллона Волынец нашла таких, не чудаков, а людей, которые живут по принципу: «на других надейся, но сам не плошай».

С виду – дом как дом. Такой постройкой, вроде, никого и не удивишь. Только хозяйка Светлана Хвасько загадочно улыбается. Под штукатуркой скрывается не кирпич и не огромные бревна, а (сложно представить) поленья.

Светлана Хвесько, жительница поселка энергетиков:

Столбы в нашем доме только из кирпича. Здесь – дерево, деревянные чурки на штукатурном растворе.

Светлана с мужем решили возродить забытую технологию. Старики в деревне всегда говорили: добротный дом можно построить из обычных дров и глины. Особенно популярна такая застройка была еще в XIX веке на Полесье.

Светлана Хвесько, жительница поселка энергетиков:

Намного теплее в деревянном доме и экологически чистое дерево. Приходишь, совсем по-другому себя чувствуешь. Пластика у нас нет.

А вот Виктор Стельмах за ноу-хау в строительной сфере следит пристально. В родной деревне он открыл свою фирму. Деревянные дома, удобства на улице – это уже в прошлом. Говорит, нужно и на селе жить в ногу со временем. Сапожник должен быть с сапогами, поэтому свою «крепость» мужчина строит по последнему писку моды – из пенопласта.

Виктор Стельмах, житель деревни Рудня:

Пенопласт – материал недорогой. По ценам это дешевле блоков. Силикатные блоки все равно нужно утеплять, опять-таки тем же пенопластом. Быстрей строительство идет этим методом. Мы не успели еще сделать стены, а уже можем делать внутреннюю отделку.

Казалось бы, стройматериал совсем воздушный и легкий, а на двухэтажный дом его потребовалось больше тонны. Ветром не сдует – смеется Виктор. Ржавчина и гниение не страшны. Главное, чтобы мышка-норушка не завелась.

Виктор Стельмах, житель деревни Рудня:

Сам материал закрывается с двух сторон отделкой, которую грызуны фактически не трогают. Низ, чтобы не было проникновения, отделывается минеральной ватой, стеклянной, которую не грызут, боятся. На всякую мышку у нас есть кошка.

Сам себе хозяин, проектировщик и строитель. Мечта постепенно реализуется. Жить в городе Виктор не хочет, ведь никакая квартира не заменит собственного дома. Да и зачем стоять в очереди, ждать «заветных» метров, потом еще ругаться с застройщиком, что тот не успевает в срок, когда самому можно своими руками построить дом, причем именно такой, какой ты сам хочешь.

Виктор Стельмах, житель деревни Рудня:

В городе интересного мало: глухие 4 стены, сидишь целый день. А тут и каток на речке свой, и на лыжах покататься можно.

А это семейное гнездышко в прямом смысле строят из соломы. Минчанин Олег Щукин убеждает свою супругу: сказку про трех поросят детям нужно рассказывать на современный лад. Жилье из хвороста и соломы построить можно. Причем с помощью одного шуруповерта. Дом, как конструктор, собирает из соломенных блоков. Цена одного квадратного метра – 300 долларов.

Олег Щукин:

Идея не сэкономить, а за те же деньги, что и все остальные строятся, получить максимально теплый и экологичный дом, в котором будет легко дышать, благодаря тому, что солома очень хорошо выводит запахи, излишний пар. То есть стены очень хорошо дышат.

Концепцию своего дома-мечты супруги разрабатывали несколько лет. Соломенные стены дополнят солнечные коллекторы на крыше.

Олег Щукин:

Дом специально ориентирован таким образом, чтобы один склон крыши на юго-восток попадал. И максимально энергию солнца будем использовать.

Валерий и Александра, напротив, из деревни переехали в город. Супруги до сих пор вспоминают, как с шестью детьми ютились у родителей. Благодаря льготному кредиту многодетная семья смогла построить дом в Логойске в частном секторе. В итоге, получилось два в одном. Вроде, как и в городе, но в то же время и со своим небольшим участком, как на селе.

Валерий Беликов:

У нас свой двор, сад посадили, своя грядка, все свое, чистый воздух.

Где одному есть тарелка супа, там и второму найдется – шутят многодетные родители. Александра работает на местном заводе, муж – водитель. Конечно, растить детей непросто, как и построить свой дом. Этим летом большое семейство бросит все силы на возведение второго этажа.

Александра Беликова:

Я довольна, что у нас получилось, что нам государство помогло именно жить там, где мы хотели, именно в Логойске. Мы здесь работали, поэтому нам это подарок просто.

Только стоит ли всем ждать подарков от судьбы или государства. Надеяться на льготный кредит и готовую квартиру. Наверное, не важно, где жить – в городе или в деревне. У каждого свое счастье. И не имеет значения – дом из дерева, соломы, кирпича или пенопласта. Главное, что он построен своими руками.