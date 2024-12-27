Прямой эфир

The Economist: Украина поставила на поток производство ракет в гаражах

27 декабря 2024 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украина возобновляет выпуск ракет, демонстрируя первые результаты. По прогнозам властей, украинские крылатые ракеты появятся к 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.

Примером новых достижений является ракета «Трембита», оборудованная пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Ее дальность полета составляет до 200 километров, а скорость – около 400 км/ч.

The Economist: Украина поставила на поток производство ракет в гаражах-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Вес боевой части составляет 20-25 кг. Стоимость «Трембиты» составляет 15 000 долларов, но при ее использовании в качестве приманки для ПВО она может упасть до 3 000 долларов. Создатели подчеркивают, что низкая стоимость является главным преимуществом в борьбе с российской ПВО.

Как замечает The Economist, часть сборочных операций была перемещена в защищенные подземные бункеры, а само производство распределено по сотням помещений, включая обычные гаражи.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
В Южной Корее парламент объявил об импичменте и.о. президента
27 декабря 2024 08:28

В Южной Корее парламент объявил об импичменте и.о. президента

Неизвестный открыл стрельбу в одном из крупнейших аэропортов США
27 декабря 2024 08:26

Неизвестный открыл стрельбу в одном из крупнейших аэропортов США

Эстония намерена попросить НАТО о размещении «флота сдерживания»
27 декабря 2024 08:24

Эстония намерена попросить НАТО о размещении «флота сдерживания»