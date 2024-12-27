The Economist: Украина поставила на поток производство ракет в гаражах

Примером новых достижений является ракета «Трембита», оборудованная пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Ее дальность полета составляет до 200 километров, а скорость – около 400 км/ч.

Украина возобновляет выпуск ракет, демонстрируя первые результаты. По прогнозам властей, украинские крылатые ракеты появятся к 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.

Вес боевой части составляет 20-25 кг. Стоимость «Трембиты» составляет 15 000 долларов, но при ее использовании в качестве приманки для ПВО она может упасть до 3 000 долларов. Создатели подчеркивают, что низкая стоимость является главным преимуществом в борьбе с российской ПВО.

Как замечает The Economist, часть сборочных операций была перемещена в защищенные подземные бункеры, а само производство распределено по сотням помещений, включая обычные гаражи.