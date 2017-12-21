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На Антарктиду доставили груз для белорусских полярников

21 декабря 2017 12:16
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Новости Беларуси. Белорусские полярники открыли сезон в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разгрузка материально-технической базы прошла успешно.

На Антарктиду доставили груз для белорусских полярников-1

Груз экспедиции доставлен в полном объеме. На отечественной антарктической станции есть всё для плодотворной работы: запасы топлива, продовольствия и медикаментов. Будем надеяться, что последнее участникам не понадобится. Личный состав здоров и чувствует себя хорошо.

Напомним, эта командировка на ледовый континент уже десятая. В юбилейный поход полярники планируют завершить работу по вводу модулей и выполнить комплекс научных исследований.

# общество # Фотофакт # Антарктида

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