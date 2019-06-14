«Мы здесь посменно находимся»: как волонтёры работают на пунктах пропуска для болельщиков Европейских игр

Новости Беларуси. К встрече болельщиков вторых Европейских игр готовятся и на границе. Сотрудникам пунктов пропуска помогают волонтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К встрече болельщиков вторых Европейских игр готовятся и на границе. Сотрудникам пунктов пропуска помогают волонтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основном это студенты. Они работают на отдельном канале, по которому участники и болельщики континентального форума могут двигаться без очереди.
Коридор обозначен информационными стендами, а задача волонтеров – снабдить гостей необходимой информацией и даже помочь составить экскурсионный маршрут. Добровольцев легко узнать по яркой форме с символикой вторых Европейских игр и специальной аккредитации.
Кстати, такая внеплановая работа не помешает учебе – студенты, которые помогают на границе, сдали сессию досрочно.
Анастасия Богдан, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы здесь посменно находимся, по несколько волонтеров. В наши обязанности входит встречать людей, приезжающих именно на вторые Европейские игры. Также есть буклеты, лежат, каждый может взять себе, и мы выдаем, на которых указано, в какие дни и где соревнования проходят.
Илья Будревич, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Волонтеры могут разговаривать с иностранцами на английском, немецком и польском языках.
Безвизовый въезд на вторые Европейские игры в нашей стране действует с 10 июня. В качестве пропуска – билет на главное спортивное событие континента. В Беларусь по безвизу въехали уже несколько сотен участников и болельщиков форума. Это граждане Польши, Германии, Франции, Литвы и Латвии.