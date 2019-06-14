«Мы здесь посменно находимся»: как волонтёры работают на пунктах пропуска для болельщиков Европейских игр

Новости Беларуси. К встрече болельщиков вторых Европейских игр готовятся и на границе. Сотрудникам пунктов пропуска помогают волонтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном это студенты. Они работают на отдельном канале, по которому участники и болельщики континентального форума могут двигаться без очереди.

Коридор обозначен информационными стендами, а задача волонтеров – снабдить гостей необходимой информацией и даже помочь составить экскурсионный маршрут. Добровольцев легко узнать по яркой форме с символикой вторых Европейских игр и специальной аккредитации.

Кстати, такая внеплановая работа не помешает учебе – студенты, которые помогают на границе, сдали сессию досрочно.

Анастасия Богдан, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мы здесь посменно находимся, по несколько волонтеров. В наши обязанности входит встречать людей, приезжающих именно на вторые Европейские игры. Также есть буклеты, лежат, каждый может взять себе, и мы выдаем, на которых указано, в какие дни и где соревнования проходят.

Илья Будревич, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Волонтеры могут разговаривать с иностранцами на английском, немецком и польском языках.