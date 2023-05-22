«Мы всё время находимся в горячем режиме». Какие сложности всё ещё есть у таможенных служб ЕАЭС?

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Алена Сырова, СТВ: Не все идеально на пространстве ЕАЭС, таможня играет у нас не последнюю роль. Может, в вашей сфере все идеально? Или есть какие-то моменты, которые можно было бы еще наладить? Чего не хватает?

Сергей Федоров, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси: Руководители таможенных служб ЕАЭС встречаются раз в квартал. И совместно принимают решения, направленные на практическую реализацию уже отданных поручений. Что в рамках Союзного государства, что в рамках ЕАЭС. И поэтому мы часы сверяем очень часто. Более того, при необходимости эти вопросы могут быть обсуждены с любой таможенной службой ЕАЭС, в любое время в любом формате. Почему так делается? Потому что на границе не может остановиться товаропоток. Если возникает проблема, нельзя остановить поток, решить проблему, а потом уже заново его пустить. Мы с вами разговариваем, а в это время движение идет людей, транспортных средств. Вот в чем специфика – мы все время находимся в горячем режиме.

Таможенным службам важно, чтобы у нас подходы были одинаковые. Очень важно информационное взаимодействие разных служб. В этом есть вопросы. Понятно, потому что разный уровень информатизации. Разными темпами идет цифровизация различных процедур. Это вопросы, которые все время на слуху. Пример цифровой подписи различных отраслей всех коснулся. Признание документов, признаний решений таможенных служб различных государств очень важно. Поэтому эти вопросы на слуху. От саммита ждем продвижения, реализации тех программ в рамках цифровизации, в рамках ЕАЭС. Есть целый план по реализации так называемых общих процессов таможенных, которые касаются разного: временный ввоз, выпуск, подтверждение и так далее. Но в настоящее время темпы их реализации не устраивают нас.

Кирилл Казаков, СТВ:

Если я на машине уехал из Китая в Кыргызстан, я в Минск без проблем с таможни доеду?

Сергей Федоров:

Конечно, если вы оформитесь в Кыргызстане по всем правилам.

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