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«Мы стараемся сделать их жизнь более интересной». Вот какой проект в поддержку людей с инвалидностью работает в Солигорске

29 марта 2021 14:19
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Новости Беларуси. «Культура без границ» – под таким названием в Солигорске реализуется проект районного территориального центра социального обслуживания населения и Дворца культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Суть – помочь молодым людям с инвалидностью адаптироваться и самореализоваться.

Какие направления есть в центре, узнала Анна Куртасова.

На обслуживании в Солигорском районном территориальном центре 30 молодых людей с инвалидностью. Здесь им помогают стать более самостоятельными, найти для себя занятие. А еще подопечные посещают разные учреждения культуры.

«Мы стараемся сделать их жизнь более интересной». Вот какой проект в поддержку людей с инвалидностью работает в Солигорске-1

Наталия Петрова, заведующая отделением Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения:
С появлением данного проекта жизнь наших подопечных наполнилась новыми красками. С каждым мероприятием они открывают для себя что-то новое. Ребята стали более раскрепощенными, они расширили свой кругозор, обрели новые знакомства, стали чувствовать себя более уверенно.

«Мы стараемся сделать их жизнь более интересной». Вот какой проект в поддержку людей с инвалидностью работает в Солигорске-3

В центре соцобслуживания около 15 кружков. Молодые люди создают цветочные композиции из разных материалов, занимаются бисероплетением и вышивкой, плетут корзинки. Один из любимых кружков – рисование. Каждую неделю к людям с инвалидностью приходят волонтеры из детской художественной школы искусств и дают мастер-классы.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Анна Куртасова

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