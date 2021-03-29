«Мы стараемся сделать их жизнь более интересной». Вот какой проект в поддержку людей с инвалидностью работает в Солигорске
Новости Беларуси. «Культура без границ» – под таким названием в Солигорске реализуется проект районного территориального центра социального обслуживания населения и Дворца культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Суть – помочь молодым людям с инвалидностью адаптироваться и самореализоваться.
Какие направления есть в центре, узнала Анна Куртасова.
На обслуживании в Солигорском районном территориальном центре 30 молодых людей с инвалидностью. Здесь им помогают стать более самостоятельными, найти для себя занятие. А еще подопечные посещают разные учреждения культуры.
Наталия Петрова, заведующая отделением Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения:
С появлением данного проекта жизнь наших подопечных наполнилась новыми красками. С каждым мероприятием они открывают для себя что-то новое. Ребята стали более раскрепощенными, они расширили свой кругозор, обрели новые знакомства, стали чувствовать себя более уверенно.
В центре соцобслуживания около 15 кружков. Молодые люди создают цветочные композиции из разных материалов, занимаются бисероплетением и вышивкой, плетут корзинки. Один из любимых кружков – рисование. Каждую неделю к людям с инвалидностью приходят волонтеры из детской художественной школы искусств и дают мастер-классы.
Подробности смотрите в видеоматериале.