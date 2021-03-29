«Мы стараемся сделать их жизнь более интересной». Вот какой проект в поддержку людей с инвалидностью работает в Солигорске

Новости Беларуси. «Культура без границ» – под таким названием в Солигорске реализуется проект районного территориального центра социального обслуживания населения и Дворца культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Суть – помочь молодым людям с инвалидностью адаптироваться и самореализоваться.

Какие направления есть в центре, узнала Анна Куртасова.

На обслуживании в Солигорском районном территориальном центре 30 молодых людей с инвалидностью. Здесь им помогают стать более самостоятельными, найти для себя занятие. А еще подопечные посещают разные учреждения культуры.