«Мы работали все с душой, с энтузиазмом». Десятки скульптур изо льда и снега украсили минский зоопарк

Новости Беларуси. Настоящий «Зимний подарок»: десятки необычных скульптур из снега и льда украсили столичный зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Настоящий «Зимний подарок»: десятки необычных скульптур из снега и льда украсили столичный зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Школьники и студенты вместе с преподавателями – всего 50 команд – сотворили огромные фигуры. Примечательно, что шедевры ручной работы сделаны в честь 80-летия Заводского района. Каждая команда устроила презентацию своих творений с песнями и стихами.
Александра Пономарева:
По белорусской литературе мы проходим сказки, и это вдохновило нас на создание этой фигуры.
Яна Шелик:
Мне кажется, что наша работа победит, потому что мы работали все с душой, с энтузиазмом.
Ксения Хотимко:
Мы разбавляли воду пищевыми красителями и гуашью и заливали ее в формы. И получились такие ледяные скульптуры. Мы очень старались и должны победить.
Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:
Каждый посвятил ту или иную композицию юбилею Заводского района. Надеюсь, что эти снежные, ледяные композиции простоят много времени и будут радовать минчан и гостей столицы.
Полет фантазии никто не ограничивал. Огромных снежных зверей, предметы быта и автомобили школьники выполнили всего за три дня. А морозная погода поможет сохранить снежное искусство надолго.