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«Мы работали все с душой, с энтузиазмом». Десятки скульптур изо льда и снега украсили минский зоопарк

25 февраля 2018 12:45
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Новости Беларуси. Настоящий «Зимний подарок»: десятки необычных скульптур из снега и льда украсили столичный зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы работали все с душой, с энтузиазмом». Десятки скульптур изо льда и снега украсили минский зоопарк-1

«Мы работали все с душой, с энтузиазмом». Десятки скульптур изо льда и снега украсили минский зоопарк-3

Школьники и студенты вместе с преподавателями – всего 50 команд – сотворили огромные фигуры. Примечательно, что шедевры ручной работы сделаны в честь 80-летия Заводского района. Каждая команда устроила презентацию своих творений с песнями и стихами.

«Мы работали все с душой, с энтузиазмом». Десятки скульптур изо льда и снега украсили минский зоопарк-6

Александра Пономарева:
По белорусской литературе мы проходим сказки, и это вдохновило нас на создание этой фигуры.

«Мы работали все с душой, с энтузиазмом». Десятки скульптур изо льда и снега украсили минский зоопарк-9

Яна Шелик:
Мне кажется, что наша работа победит, потому что мы работали все с душой, с энтузиазмом.

«Мы работали все с душой, с энтузиазмом». Десятки скульптур изо льда и снега украсили минский зоопарк-12

Ксения Хотимко:
Мы разбавляли воду пищевыми красителями и гуашью и заливали ее в формы. И получились такие ледяные скульптуры. Мы очень старались и должны победить.

«Мы работали все с душой, с энтузиазмом». Десятки скульптур изо льда и снега украсили минский зоопарк-15

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:
Каждый посвятил ту или иную композицию юбилею Заводского района. Надеюсь, что эти снежные, ледяные композиции простоят много времени и будут радовать минчан и гостей столицы.

«Мы работали все с душой, с энтузиазмом». Десятки скульптур изо льда и снега украсили минский зоопарк-18

Полет фантазии никто не ограничивал. Огромных снежных зверей, предметы быта и автомобили школьники выполнили всего за три дня. А морозная погода поможет сохранить снежное искусство надолго.

# общество # Александр Дорохович # Фотофакт

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