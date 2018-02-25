«Мы работали все с душой, с энтузиазмом». Десятки скульптур изо льда и снега украсили минский зоопарк

Новости Беларуси. Настоящий «Зимний подарок»: десятки необычных скульптур из снега и льда украсили столичный зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники и студенты вместе с преподавателями – всего 50 команд – сотворили огромные фигуры. Примечательно, что шедевры ручной работы сделаны в честь 80-летия Заводского района. Каждая команда устроила презентацию своих творений с песнями и стихами.

Александра Пономарева:

По белорусской литературе мы проходим сказки, и это вдохновило нас на создание этой фигуры.

Яна Шелик:

Мне кажется, что наша работа победит, потому что мы работали все с душой, с энтузиазмом.

Ксения Хотимко:

Мы разбавляли воду пищевыми красителями и гуашью и заливали ее в формы. И получились такие ледяные скульптуры. Мы очень старались и должны победить.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:

Каждый посвятил ту или иную композицию юбилею Заводского района. Надеюсь, что эти снежные, ледяные композиции простоят много времени и будут радовать минчан и гостей столицы.