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«Мы продолжим все ваши задумки». В Минске простились с Михаилом Финбергом

13 декабря 2021 17:38
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Новости Беларуси. В Минске 13 декабря простились с Михаилом Финбергом. Его не стало в минувшую субботу, 11 декабря. В последний путь проводили коллеги, друзья и просто почитатели таланта известного дирижера, директора и художественного руководителя Национального академического концертного оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы продолжим все ваши задумки». В Минске простились с Михаилом Финбергом-1

В Большом зале Белгосфилармонии непривычно тихо. Сегодня здесь проводили в последний путь очень светлого и по-настоящему великого человека. Почетный караул, цветы, много людей, слез и воспоминаний.

«Мы продолжим все ваши задумки». В Минске простились с Михаилом Финбергом-4

Мы гордились тем, что на центральном телевидении в Советском Союзе звучал оркестр имени Михаила Финберга.

«Мы продолжим все ваши задумки». В Минске простились с Михаилом Финбергом-7

Это был человек необычайно требовательный к себе. Он был требователен к себе, он был требователен к окружающим.

«Мы продолжим все ваши задумки». В Минске простились с Михаилом Финбергом-10

Мы продолжим все ваши задумки по белорусской музыке.

«Мы продолжим все ваши задумки». В Минске простились с Михаилом Финбергом-13

Так звучат талант, душа и любовь к Родине человека, посвятившего всю жизнь служению Беларуси. Живой звук и чистейшее звучание – традиционные приоритеты заслуженного коллектива. И это личный вклад Михаила Финберга в нашу историю и нашу память.

Татьяна Рунец о Михаиле Финберге: мы должны приложить все усилия, чтобы растущее поколение не забыло этого человека – читайте здесь.

«Мы продолжим все ваши задумки». В Минске простились с Михаилом Финбергом-16

Со сцены убраны все декорации, остался только огромный портрет, с которого Михаил Яковлевич смотрит в зал со своей лукавой улыбкой. У его ног целое море цветов, в котором буквально утонула сцена. Зрители, друзья, ученики и коллеги начали приходить еще задолго до гражданской панихиды. Траурную церемонию решили провести в открытом режиме, соблюдая все меры безопасности.

Что сказали почитатели таланта Михаила Финберга на церемонии прощания – читайте здесь.

«Мы продолжим все ваши задумки». В Минске простились с Михаилом Финбергом-19

Михаил Финберг был всенородным любимцем, кумиром и просто близким для многих человеком. Оттого, несмотря на непростое время пандемии, желающих прийти и проститься лично было так много. Слова соболезнования выразил и Александр Лукашенко. Он назвал маэстро символом целой эпохи в эстрадном искусстве и примером безграничной преданности родине.

Соболезнования Президента Беларуси читайте здесь.

«Мы продолжим все ваши задумки». В Минске простились с Михаилом Финбергом-22

Он стал поистине интернациональным достоянием. Михаила Финберга знают и любят на всем постсоветском пространстве и еще в десятках стран, где продолжают слушать его музыку. У него был какой-то невероятный дар. Будучи глыбой, музыкальным тяжеловесом, он как-то умудрялся оставаться своим для всех поколений. Финберг – музыкант-символ. Через общечеловеческие ценности он связывал людей, страны и культуры.

Это настоящий маэстро. Игорь Луцкий о Михаиле Финберге – читайте здесь.

«Мы продолжим все ваши задумки». В Минске простились с Михаилом Финбергом-25

Он переиграл на всех инструментах, окончил экстерном госконсерваторию. Попав на работу в столичный цирк, Михаил Финберг создал оркестр, который по мастерству стал лучшим в своем роде. Специальные премии Президента и звание почетного гражданина Мозыря и Несвижа. Его выступления в Италии отмечены Гран-при, а звезда Михаила Финберга заложена в Москве. Коллеги до сих пор ломают голову, как ему удавалось делать успешным все, за что бы он ни брался.

# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Михаил Финберг # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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