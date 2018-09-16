«Мы поставим ёлку, будут продаваться игрушки». Окупаются ли фудтраки на Куйбышева и останутся ли они там?

Новости Беларуси. Хитом лета-2018 стала стрит-фуд площадка в Минске на территории одного из старых заводов! Премьеру уже окрестили главным гастрономическим открытием года. Ещё несколько месяцев назад мимо здешних цехов гулял одинокий ветер, сегодня – это одно из самых топовых мест у молодёжи. Разрисованные фургоны, хипстерские граффити, нетронутая кирпичная кладка и доски для серфинга. Деревянные поддоны здесь заменяют лавочки, а бочки используют вместо столов. Вкупе с индустриальной застройкой место, признаются гости, выглядит камерно, стильно и атмосферно. Андрей Резников один из тех, кто еду превращает в шоу-бизнес!



Андрей Резников, шеф-повар, рекламное лицо фудтрака:

Все ценят время. Стрит-фуд позволяет получить быстро. Когда приходят гости, они всегда спрашивают: через сколько будет готово? И когда ты им говоришь: 4-5 минут, и для Вас всё будет сделано, их это очень радует. Потом, понятно – цена. Это недорого. Они отличаются: фудтраки готовят разную еду. И из-за этого, когда ты приходишь, у тебя всегда есть выбор.

На паре сотен квадратных метрах варганят порядка 15 уличных поваров. В меню – самые актуальные сеты сезона. От привычной шаурмы и бургеров до колбасок, лапши Wok и острых корейских наборов. Любая позиция обойдётся в 7 рублей.

Впрочем, это – не единственный критерий, который заставит минчан сменить уютный антураж привычных кафе на площадку за старым заводом.

Минчане:

– Мне нравится дизайн андеграудный, и то, что, в целом, эта культура начала как-то развиваться.

– И прилично готовят, и быстро, и можно с собой взять.

– Здесь интересная локация, что-то новенькое для Беларуси. Очень красивое место.

– Настоящая еда, это крафтовое, это лимонады, напитки.

– Люди здесь могут спокойно пообщаться, съесть фаст-фуд, то, что им нравится, хорошо провести вечер. Бизнес диктует правила игры: кроме гостей уличные вагончики должны кормить, в том числе, и своего хозяина. Как правило, фургоны принадлежат индивидуальным предпринимателям. Среди же компаний фудтраки встретишь нечасто. Акулам общепита и сетевым корпорациям он нужен зачастую, как средство пиара на крупных мероприятиях.

Андрей Резников:

Фудтрак – это небольшой бизнес, который будет кормить владельца, максимум – ещё там работника возьмут. Если его раздувает больше, он просто не будет работоспособен.

В Беларуси у креативной площадки аналогов не найти! Эксперты уверяют – после столь успешного пилота, высока вероятность, что у сообщества появятся последователи. Правда, бизнес этот – отнюдь не дешевый.

И прежде чем начинать, битые бизнесмены советуют свести дебет с кредитом! Андрей Резников:

Суммы я не буду прямо называть. Мы закладывали +30 процентов. И я вам скажу, что они заложились и даже чуть превысили. Поэтому если всё сделать хорошо и по уму, фудтрак – это недёшево. Помимо расходов на авто и оборудование для готовки придётся потратиться на обшивку кузова, электрику, счётчики и подвод воды. По законам уличного стиля, фудтрак должен быть не похож на соседей по модной парковке. Оклейка или покраска – дело вкуса, но и то, и другое стоит денег. Утяжелят смету и траты на закупку полуфабрикатов. На минской площадке сырье закупают, в основном, у белорусских производителей.

Впрочем, даже соблюдение всех канонов и требований санслужб не застрахует от провала.

Кирилл Моисеенков, бизнесмен в сфере общественного питания:

Открывать дело конкретно с фудтраком стоит, если у тебя есть какой-то опыт в общественном питании. Несмотря на это, эксперты уверяют: в нашей стране у такого бизнеса солидные перспективы. Кирилл Моисеенков:

Направление – очень новое. Буквально в этом году оно начало нормально развиваться. Начали активно появляться новые игроки.

И говорить о том, что людям быстро надоест и перестанет так освещаться в ближайшие несколько лет – точно нет.

Отечественные бизнесмены равняются на зарубежных коллег. Главное отличие уличной кухни соседей в том, что она передвижная. Чтобы минские вагончики с едой тоже встали на колёса, нужен отдельный законопроект.



Евгения Красовская, организатор стрит-фуд площадки:

Что будет осенью, пока сложно сказать. Возможно, количество траков сократится. Мы точно сильно готовимся к зимнему периоду.

Это будет рождественская ярмарка, мы поставим ёлку.

У нас будут продаваться игрушки, возможно, глинтвейн, горячий чай. Поэтому – зиме точно быть, а что будет в межсезонье, посмотрим, как пройдёт.