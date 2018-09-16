«Мы поставим ёлку, будут продаваться игрушки». Окупаются ли фудтраки на Куйбышева и останутся ли они там?
Новости Беларуси. Хитом лета-2018 стала стрит-фуд площадка в Минске на территории одного из старых заводов! Премьеру уже окрестили главным гастрономическим открытием года. Ещё несколько месяцев назад мимо здешних цехов гулял одинокий ветер, сегодня – это одно из самых топовых мест у молодёжи. Разрисованные фургоны, хипстерские граффити, нетронутая кирпичная кладка и доски для серфинга. Деревянные поддоны здесь заменяют лавочки, а бочки используют вместо столов.
Вкупе с индустриальной застройкой место, признаются гости, выглядит камерно, стильно и атмосферно.
Андрей Резников один из тех, кто еду превращает в шоу-бизнес!
Андрей Резников, шеф-повар, рекламное лицо фудтрака:
Все ценят время. Стрит-фуд позволяет получить быстро. Когда приходят гости, они всегда спрашивают: через сколько будет готово? И когда ты им говоришь: 4-5 минут, и для Вас всё будет сделано, их это очень радует. Потом, понятно – цена. Это недорого. Они отличаются: фудтраки готовят разную еду. И из-за этого, когда ты приходишь, у тебя всегда есть выбор.
На паре сотен квадратных метрах варганят порядка 15 уличных поваров. В меню – самые актуальные сеты сезона. От привычной шаурмы и бургеров до колбасок, лапши Wok и острых корейских наборов.
Любая позиция обойдётся в 7 рублей.
Впрочем, это – не единственный критерий, который заставит минчан сменить уютный антураж привычных кафе на площадку за старым заводом.
Минчане:
– Мне нравится дизайн андеграудный, и то, что, в целом, эта культура начала как-то развиваться.
– И прилично готовят, и быстро, и можно с собой взять.
– Здесь интересная локация, что-то новенькое для Беларуси. Очень красивое место.
– Настоящая еда, это крафтовое, это лимонады, напитки.
– Люди здесь могут спокойно пообщаться, съесть фаст-фуд, то, что им нравится, хорошо провести вечер.
Бизнес диктует правила игры: кроме гостей уличные вагончики должны кормить, в том числе, и своего хозяина. Как правило, фургоны принадлежат индивидуальным предпринимателям.
Среди же компаний фудтраки встретишь нечасто.
Акулам общепита и сетевым корпорациям он нужен зачастую, как средство пиара на крупных мероприятиях.
Андрей Резников:
Фудтрак – это небольшой бизнес, который будет кормить владельца, максимум – ещё там работника возьмут. Если его раздувает больше, он просто не будет работоспособен.
В Беларуси у креативной площадки аналогов не найти! Эксперты уверяют – после столь успешного пилота, высока вероятность, что у сообщества появятся последователи. Правда, бизнес этот – отнюдь не дешевый.
И прежде чем начинать, битые бизнесмены советуют свести дебет с кредитом!
Андрей Резников:
Суммы я не буду прямо называть. Мы закладывали +30 процентов. И я вам скажу, что они заложились и даже чуть превысили. Поэтому если всё сделать хорошо и по уму, фудтрак – это недёшево.
Помимо расходов на авто и оборудование для готовки придётся потратиться на обшивку кузова, электрику, счётчики и подвод воды. По законам уличного стиля, фудтрак должен быть не похож на соседей по модной парковке. Оклейка или покраска – дело вкуса, но и то, и другое стоит денег. Утяжелят смету и траты на закупку полуфабрикатов.
На минской площадке сырье закупают, в основном, у белорусских производителей.
Впрочем, даже соблюдение всех канонов и требований санслужб не застрахует от провала.
Кирилл Моисеенков, бизнесмен в сфере общественного питания:
Открывать дело конкретно с фудтраком стоит, если у тебя есть какой-то опыт в общественном питании.
Несмотря на это, эксперты уверяют: в нашей стране у такого бизнеса солидные перспективы.
Кирилл Моисеенков:
Направление – очень новое. Буквально в этом году оно начало нормально развиваться.
Начали активно появляться новые игроки.
И говорить о том, что людям быстро надоест и перестанет так освещаться в ближайшие несколько лет – точно нет.
Отечественные бизнесмены равняются на зарубежных коллег. Главное отличие уличной кухни соседей в том, что она передвижная.
Чтобы минские вагончики с едой тоже встали на колёса, нужен отдельный законопроект.
Евгения Красовская, организатор стрит-фуд площадки:
Что будет осенью, пока сложно сказать. Возможно, количество траков сократится. Мы точно сильно готовимся к зимнему периоду.
Это будет рождественская ярмарка, мы поставим ёлку.
У нас будут продаваться игрушки, возможно, глинтвейн, горячий чай. Поэтому – зиме точно быть, а что будет в межсезонье, посмотрим, как пройдёт.
Мощным драйвером к развитию уличной еды станут грядущие Европейские игры.
Уже весной-2019 Минск встретит толпы туристов – среди фанатов немало гурманов, искушенных лучшими образцами мировых меню. Желание быстро перекусить между матчами для одних – возможность начать сезон с положительного сальдо для других. Ресторанные критики уверяют: если четырехколёсные кухни не удивят ассортиментом, то качеством приготовления, настроением и колоритом запомнятся точно!