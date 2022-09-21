«Мы к критике относимся нормально». В Минске впервые проводят выставку ЖКХ
Оказывать услуги своевременно, качественно и по доступной цене. В Минске впервые проходит международная выставка жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие вызвало интерес как профессионалов, так и иностранных промышленных гигантов. В числе гостей эксперты из России, Латвии и Венгрии.
В течение трех дней пройдет широкомасштабный показ инновационных разработок, демонстрация новой коммунальной техники. Также запланировано проведение восьми открытых круглых столов – свои вопросы сможет задать любой посетитель. Кроме того, в рамках мероприятия выступят более 50 спикеров.
Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
От потребителя важно слышать как советы, так и критику, потому что мы к критике относимся нормально, именно критика от потребителей, объективная, позволяет нам двигаться вперед и эти критические моменты убирать. Что касается круглых столов, их будет восемь, они будут проходить по всем направлениям деятельности отрасли. Это и обращение с отходами, эксплуатация жилфонда, водоснабжение, благоустройство, образование в сфере ЖКХ, наука и другие тематики. Эти площадки зачастую приносят больше пользы, чем сама выставка. А именно открытые круглые столы помогают вырабатывать грамотные управленческие решения, решать те задачи, которые ставит правительство и глава государства во благо наших граждан.
Международная выставка ЖКХ проходит в первый раз. Организаторы обещают, что мероприятие станет традиционным, будет развиваться, как и сама отрасль.