«Мы к критике относимся нормально». В Минске впервые проводят выставку ЖКХ

Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

От потребителя важно слышать как советы, так и критику, потому что мы к критике относимся нормально, именно критика от потребителей, объективная, позволяет нам двигаться вперед и эти критические моменты убирать. Что касается круглых столов, их будет восемь, они будут проходить по всем направлениям деятельности отрасли. Это и обращение с отходами, эксплуатация жилфонда, водоснабжение, благоустройство, образование в сфере ЖКХ, наука и другие тематики. Эти площадки зачастую приносят больше пользы, чем сама выставка. А именно открытые круглые столы помогают вырабатывать грамотные управленческие решения, решать те задачи, которые ставит правительство и глава государства во благо наших граждан.