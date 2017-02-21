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Мы этого очень долго ждали: в 2017 году в Минске начнут строить 7 детских садов

21 февраля 2017 20:59
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Новости Беларуси. Количество детских садов в Минске по темпам строительства догоняет рост рождаемости.

В 2017 году начинается возведение семь новых дошкольных учреждений.

В основном в густонаселенных микрорайонах, где устроить малыша в сад невероятно сложно. Именно на решение этой проблемы направлены основные усилия.

Только в 2016 году ребят приняли пять новых дошкольных учреждений.

В ближайшие дни готовится к открытию новый объект для маленьких на улице Академика Высоцкого. Строительство здания уже целиком завершено, сейчас все комнаты приводят в порядок и формируются группы. Встретились с теми, для кого это событие станет поистине долгожданным, в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Дошкольные учреждения

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