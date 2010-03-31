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Музей городского транспорта откроется в Минске

31 марта 2010 09:32
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«Трофеи» принимают от горожан и не только на проспекте Машерова, 3.

Когда ретроколлекция будет готова, экспонаты переедут на ремонтно-механический завод «Минсктранс», что на Партизанском проспекте.

В первой экспозиции — документы, фотографии, форма, билеты и, конечно же, автобусы, троллейбусы и трамваи.

Посетителей музей городского транспорта примет уже в мае.

Виктор Ковалев, заведующий музеем истории и развития общественного транспорта города Минск:
Сегодня первыми такие необходимые для музея столичного транспорта материалы сдали троллейбусный парк № 2 и автобусный парк № 2. С этого и начнется формироваться база будущего музея.

# общество # Музеи

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