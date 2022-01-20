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Муковозчик: западные «стандарты журналистики» – это искусство наглого геббельсовского вранья

20 января 2022 17:36
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В своем телефельетоне Андрей Муковозчик рассуждает о западных стандартах журналистики и о том, как из чернильницы зарубежных коллег капает «информационная бомба».  

Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Муковозчик: западные «стандарты журналистики» – это искусство наглого геббельсовского вранья-1

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:  
Здрасьте! А давайте еще раз поговорим про те самые «стандарты западной журналистики». Не про Чансов и Розенбергов – с ними все понятно. А, например, про поляков, которые что творят: сначала стреляют в наш пограничный столб, даже в три столба. Затем делают видео, как следственная группа, прибыв на место преступления – а это преступление, панове! – снимает знак и уносит вещественное доказательство. И публикуют видео с криком, мол, смотрите, как белорусы сами берут знак и тащат его, чтобы повредить. Соседи, а чем вы от гитлеровцев в Гливице отличаетесь? Тем, что пока трупы из концлагерей не подбрасываете? А что так, вы ж бедных мигрантов убивать уже научились?  

Украинцы успешно учатся у поляков. Кто следит за информационными вбросами, тот видит: осенью прошлого года было завершено строительство «Северного потока – 2». И осенью прошлого года украинская пресса все чаще и больше стала ныть про российские войска на своих границах.  

Подробнее – в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Мэтью Чанс # Стив Розенберг # Фотофакт

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