Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасьте! А давайте еще раз поговорим про те самые «стандарты западной журналистики». Не про Чансов и Розенбергов – с ними все понятно. А, например, про поляков, которые что творят: сначала стреляют в наш пограничный столб, даже в три столба. Затем делают видео, как следственная группа, прибыв на место преступления – а это преступление, панове! – снимает знак и уносит вещественное доказательство. И публикуют видео с криком, мол, смотрите, как белорусы сами берут знак и тащат его, чтобы повредить. Соседи, а чем вы от гитлеровцев в Гливице отличаетесь? Тем, что пока трупы из концлагерей не подбрасываете? А что так, вы ж бедных мигрантов убивать уже научились?

Украинцы успешно учатся у поляков. Кто следит за информационными вбросами, тот видит: осенью прошлого года было завершено строительство «Северного потока – 2». И осенью прошлого года украинская пресса все чаще и больше стала ныть про российские войска на своих границах.