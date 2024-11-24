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Рейтинг партии Шольца продолжает стремительно падать

24 ноября 2024 07:30
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Политический кризис в Германии усугубляется с каждым днем. Рейтинг партии немецкого канцлера продолжает стремительно падать. Сейчас он составляет всего 14 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг партии Шольца продолжает стремительно падать-2

Во многом этот показатель обусловлен непопулярностью Шольца. В преддверии возможных парламентских выборов это настоящая катастрофа. Если 16 декабря политик получит вотум недоверия от коллег, то голосования за нового канцлера ФРГ не избежать. Переизбраться Шольцу будет трудно. Более того, не у дел может остаться и вся партия. 

Риски возросли после того, как министр обороны Германии, представляющий тот же блок, отказался баллотироваться. Писториус был главным претендентом на высокий пост. В рейтинге, составленном на основе соцопросов, он занимает первую строчку по уровню доверия, в то время как Шольц последнюю.

# Международная политика

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