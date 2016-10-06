Мозырчанку и ее дочь 2 месяца силой удерживали в Иордании: «Самый страшный момент – это когда мы приехали в полицейский участок»

Новости Беларуси. Мозырянка Татьяна Шкодина, которая за два месяца пребывания в Иордании пережила арест, суды и чуть не лишилась своей восьмилетней дочери, наконец-то вернулась домой.

Чтобы ситуация разрешилась пришлось вмешаться Министерству иностранных дел Беларуси.

Два месяца восьмилетняя Ульяна и ее мама против своей воли провели в иорданском Аммане. На родине их не просто ждали: мозыряне собирали деньги, помогали оформлять документы, писали во все возможные инстанции, требовали и просили. Но больше всех, конечно, их ждали дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Дворак, сестра Татьяны Шкодиной:

Они среди ночи могли прислать, что им срочно нужна какая-то справка или какая-то бумага, или какое-то доказательство, что они являются христианками, потому что там приписывали, что они уже мусульманки. Ждали, что когда-то наступит конец, и всё это закончится.

Совместный отдых в Иордании не задался с самого начала.

Татьяна Шкодина считает, что её бывший возлюбленный – уроженец Ирака Синан спланировал целую операцию, чтобы оставить дочь на Ближнем востоке.

Татьяна Шкодина, житель Мозыря:

Самый страшный момент был - это когда мы приехали в полицейский участок и я понимала, что есть решение суда уже на руках о том, чтобы меня надо направить в тюрьму.

Женщина сумела сообщить о неприятностях родным, те подняли на ноги дипломатов и журналистов. Не одна неделя ушла на решение нестандартной ситуации.

За это время Татьяна успела побывать в СИЗО, её дочь в иорданском приюте.

Татьяна Шкодина, житель Мозыря:

Сейчас я чувствую себя в безопасности. Наша страна сделала многое. Вопрос решался на самом высоком уровне.

Игорь Фисенко начальник главного консульского управления МИД Республики Беларусь:

Эта ситуация имеет назидательный пример и смысл, чтобы показать нашим гражданам насколько отлично мировоззрение и законодательство других стран по сравнению с белорусским законодательством.

Ситуация, в которую попала женщина, на самом деле не уникальна. Десятки подобных историй подробно описаны на тематических интернет-форумах. К сожалению, далеко не все из них имели такой же счастливый конец.